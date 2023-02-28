Austin Ricci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Austin Ricci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Austin Ricci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Austin Ricci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Austin Ricci 8 Nisan 1996 tarihinde Richmond Hill, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kanada,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Austin Ricci Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NOVERA Sports yapmaktadır. Austin Ricci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

York United FC futbol takımında oynamaktadır. York United FC takımına 21 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Austin Ricci'nin York United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Austin Ricci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/austinricci96

Austin Ricci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Austin Ricci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Austin Ricci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Austin Ricci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2017 yılında Michigan Bucks

1 Ağustos 2017 yılında Oakland Uni.

1 Mayıs 2018 yılında Michigan Bucks

1 Ağustos 2018 yılında Oakland Uni.

1 Eylül 2018 yılında Vaughan Azzurri

1 Aralık 2018 yılında York9 FC

1 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

10 Temmuz 2020 yılında Valour FC

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

21 Nisan 2022 yılında York United

Austin Ricci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Austin Ricci şuan York United FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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