Austin Samuels kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Austin Samuels Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Austin Samuels adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Austin Samuels Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Austin Samuels 20 Kasım 2000 tarihinde Wolverhampton şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Austin Samuels Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Austin Samuels, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Inverness Caledonian Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Inverness Caledonian Thistle FC takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Austin Samuels'nin Inverness Caledonian Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Austin Samuels Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/austinsamuels99/

Austin Samuels Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Austin Samuels isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Austin Samuels Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Austin Samuels futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Wolves U21

14 Ocak 2020 yılında Kidderminster

31 Mayıs 2020 yılında Wolves U21

10 Ekim 2020 yılında Bradford

13 Ocak 2021 yılında Wolves U21

24 Ağu 2021 yılında Aberdeen FC

7 Ocak 2022 yılında Wolves U21

28 Ocak 2022 yılında Inverness Cal.

Austin Samuels Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Austin Samuels şuan Inverness Caledonian Thistle FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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