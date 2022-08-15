UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slavocko'yu ilk maçta 3-0 yenen ikinci maçta ise rakibiyle 1-1 kalarak Play - Off Turu'na yükselen temsilcimiz Fenerbahçe, Austria Wien ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler için Austria Wien - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? sorularının yanıtları haberimizde...

AUSTRİA WİEN - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Austria Wien arasındaki UEFA Avrupa Ligi Play - Off Turu ilk maçı 18 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak. Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Viola Park Stadyumu'nda TSİ ile 22.00'da başlayacak olan maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak.

Fenerbahçe -Austria Wien maçının EXXEN platformu üzerinden yayınlanması bekleniyor.

Temsilcimiz turu geçerse UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak, elenmesi durumunda ise UEFA Konferans Ligi gruplarından yoluna devam edecek.