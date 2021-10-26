Aut ne demek, TDK'ya göre Aut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aut ne demek? Aut TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aut kelimesi. Peki aut ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aut nedir, aut kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AUT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aut kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Aut kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre aut kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dış



AUT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Aut çizgisinden nefis bir orta...



AUT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- auta atmak

- auta çıkmak

