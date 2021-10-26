Anlaşmazlık iddiası! ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitiyor mu?Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200 bölüm ne zaman? | Dizi bitiyor mu?Aut ne demek, TDK'ya göre Aut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Hem suçlu, hem güçlü! Maske takmayan vatandaş kendisini uyaran yolcuyu vurduFenerbahçe Beko - Barcelona EuroLeague maçı canlı izle | Bein Sports 3 canlı yayın izle linkiVatvat ne demek, TDK'ya göre Vatvat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?26 Ekim 2021 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | 24 saat bugünkü korona tablosu| Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Son dakika | Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: Türkiye önemli bir NATO müttefikidirEsmer Amber ne demek, TDK'ya göre Esmer Amber kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Star TV canlı izle Ada Masalı 19. bölüm full, tek parça izle | Ada Masalı 19. bölüm canlı izle
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Aut ne demek, TDK'ya göre Aut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Aut ne demek, TDK'ya göre Aut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Aut kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Aut ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Aut nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Aut kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Aut ne demek, TDK'ya göre Aut kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aut ne demek? Aut TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aut kelimesi. Peki aut ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aut nedir, aut kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AUT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aut kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Aut kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre aut kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dış

AUT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Aut çizgisinden nefis bir orta...

AUT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- auta atmak
- auta çıkmak

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT