AUZEF 2. dönem sınav tarihleri 2021 | AUZEF bahar dönemi sınavları ne zaman?

Üniversiteyi açıktan okuyan öğrenciler Bahar dönem AUZEF sınav tarihleri için gözlerini kurumdan gelecek açıklamaya çevirmişti. AUZEF'ten konuya ilişkin beklenen açıklama geldi. İşte AUZEF bahar dönemi sınavları ne zaman? AUZEF vize ve final sınavları online mi olacak? sorularının yanıtları...

AUZEF 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2021

2020-2021 Bahar Yarıyılına ait sınavların 24 Nisan tarihinde başlayacağı duyuruldu. Öğrenciler sınavlara esınav.istanbul.edu.tr adresinden katılım sağlayacak.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN ?

İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şöyle;

''2020-2021 Bahar Yarıyılı Ara sınavları 24 Nisan 2021 10.00- 02 Mayıs 2021 23.59 tarihleri aralığında gerçekleşecek.

Sınavlara hangi gün ve saatlerde girileceği http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden daha sonra açıklanacaktır.''

2020-2021 Bahar Yarıyılı Ara Sınav Tarihleri



?️24 Nisan 2021 ?10.00

?️02 Mayıs 2021 ?23.59



Sınavlara hangi gün ve saatlerde girileceği https://t.co/SgmegaC84H adresinden daha sonra açıklanacaktır. pic.twitter.com/kXU6xtorog — İstanbul Üniversitesi AUZEF (@acikveuzaktan) March 16, 2021

YARIYIL SONU (BİTİRME SINAVLARI) TARİHİ 2021

İÜ AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 12-13 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.