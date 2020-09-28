AUZEF Aksis giriş ekranı: AUZEF ortak ders muafiyeti yapma
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi 28 Eylül 2020 tarihi itibariyle başladı. AUZEF Aksis giriş ekranı: AUZEF ortak ders muafiyeti öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Muafiyet işlemleri Aksis ekranından yapılacak. İşte konuya ilişkin detaylar...
2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında ilk kez fakültemize kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt oldukları ilk yarıyılda ve ilan edilen kayıt tarihleri arasında ortak derslerden muafiyet talebinde bulunabilecek. Muafiyet başvuru işlemleri bugün (28 Eylül 2020) başladı. İşte detaylar...
AUZEF AKSİS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN
AUZEF MUAFİYET KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
AUZEF DERS MUAFİYETİ TARİHLERİ
Muafiyet başvuru işlemleri 28 Eylül 2020- 21 Ekim 2020 saat 16:00 ’ a kadar http://aksis.istanbul.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.
Muafiyet itirazları 22 Ekim- 23 Ekim 2020 saat 23:59’a kadar
https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/login alınacaktır.
MUAFİYET YAPILABİLECEK DERSLER
1- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II
2- Türk Dili I – II
3- Yabancı Dil I – II
NASIL MUAFİYET BAŞVURUSU YAPILIR?
1. Adım
AKSİS sistemine ( http://aksis.istanbul.edu.tr/ ) kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır.
2. Adım
OBS sekmesine tıklanır.
3. Adım
Daha sonra ‘Öğrenim Bilgileri’ sekmesi altında bulunan ‘Auzef Muafiyet Talep’ kısmına
tıklanır.
4. Adım
Açılan sayfada muaf olunmak istenilen dersler işaretlenir.
5. Adım
Onaylı, mühürlü veya e-imzalı, barkodlu transkript belgesi belirtilen alandan yüklenir. (NOT: Transkriptin taratılarak sisteme PDF halinde yüklenmesi gerekmektedir. )
6. Adım
‘Okudum, Onaylıyorum’ sekmesi tıklanarak ‘KAYDET’ tuşuna basılır ve sağ üst köşede
çıkan uyarı onaylanır.
7. Adım
Muafiyet başvurusu yapmış olduğunuz derslerin onay-red durumlarını
‘durum- açıklama’ kısmından takip edebilirsiniz.
KİMLER MUAFİYET BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?
AUZEF’e 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında kayıt yaptıran, YÖKSİS sisteminde mezuniyet bilgisi olan öğrencilerin muafiyet işlemleri Fakültemiz tarafından yapılacak olup, başvuru gerekmemektedir.
AUZEF’e 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında kayıt yaptıran, YÖKSİS sisteminde bir yükseköğretim programına ait mezuniyet bilgisi bulunmayan öğrencilerin http://aksis.istanbul.edu.tr/ adresinden başvuru yapmaları ve onaylı transkriptlerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
AUZEF’e 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında kayıt yaptıran, herhangi bir yükseköğretim programına devam eden öğrencilerin http://aksis.istanbul.edu.tr/ adresinden başvuru yapmaları ve onaylı transkriptlerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.