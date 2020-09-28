AUZEF Aksis giriş ekranı: AUZEF ortak ders muafiyeti yapma

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında ilk kez fakültemize kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt oldukları ilk yarıyılda ve ilan edilen kayıt tarihleri arasında ortak derslerden muafiyet talebinde bulunabilecek. Muafiyet başvuru işlemleri bugün (28 Eylül 2020) başladı. İşte detaylar...

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AUZEF DERS MUAFİYETİ TARİHLERİ

Muafiyet başvuru işlemleri 28 Eylül 2020- 21 Ekim 2020 saat 16:00 ’ a kadar http://aksis.istanbul.edu.tr/ adresinden yapılacaktır.

Muafiyet itirazları 22 Ekim- 23 Ekim 2020 saat 23:59’a kadar

https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/login alınacaktır.

MUAFİYET YAPILABİLECEK DERSLER

1- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II

2- Türk Dili I – II

3- Yabancı Dil I – II

NASIL MUAFİYET BAŞVURUSU YAPILIR?

1. Adım

AKSİS sistemine ( http://aksis.istanbul.edu.tr/ ) kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılır.

2. Adım

OBS sekmesine tıklanır.

3. Adım

Daha sonra ‘Öğrenim Bilgileri’ sekmesi altında bulunan ‘Auzef Muafiyet Talep’ kısmına

tıklanır.

4. Adım

Açılan sayfada muaf olunmak istenilen dersler işaretlenir.

5. Adım

Onaylı, mühürlü veya e-imzalı, barkodlu transkript belgesi belirtilen alandan yüklenir. (NOT: Transkriptin taratılarak sisteme PDF halinde yüklenmesi gerekmektedir. )

6. Adım

‘Okudum, Onaylıyorum’ sekmesi tıklanarak ‘KAYDET’ tuşuna basılır ve sağ üst köşede

çıkan uyarı onaylanır.

7. Adım

Muafiyet başvurusu yapmış olduğunuz derslerin onay-red durumlarını

‘durum- açıklama’ kısmından takip edebilirsiniz.

KİMLER MUAFİYET BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

AUZEF’e 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında kayıt yaptıran, YÖKSİS sisteminde mezuniyet bilgisi olan öğrencilerin muafiyet işlemleri Fakültemiz tarafından yapılacak olup, başvuru gerekmemektedir.

AUZEF’e 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında kayıt yaptıran, YÖKSİS sisteminde bir yükseköğretim programına ait mezuniyet bilgisi bulunmayan öğrencilerin http://aksis.istanbul.edu.tr/ adresinden başvuru yapmaları ve onaylı transkriptlerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

AUZEF’e 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında kayıt yaptıran, herhangi bir yükseköğretim programına devam eden öğrencilerin http://aksis.istanbul.edu.tr/ adresinden başvuru yapmaları ve onaylı transkriptlerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.