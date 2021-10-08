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  3. AUZEF ara sınav tarihleri güncellendi! AUZEF sınavları ne zaman yapılacak 2021? | İstanbul Üniversitesi vize sınavları online mı yüz yüze mi 2021?

AUZEF ara sınav tarihleri güncellendi! AUZEF sınavları ne zaman yapılacak 2021? | İstanbul Üniversitesi vize sınavları online mı yüz yüze mi 2021?

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarına katılacak olan adaylar "AUZEF ara sınav tarihleri güncellendi! AUZEF sınavları ne zaman yapılacak 2021? | İstanbul Üniversitesi vize sınavları online mı yüz yüze mi 2021? " sorularına yanıt arıyor. Haberimizde İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavlarına dair en güncel bilgileri paylaştık.

AUZEF ara sınav tarihleri güncellendi! AUZEF sınavları ne zaman yapılacak 2021? | İstanbul Üniversitesi vize sınavları online mı yüz yüze mi 2021?

Her yıl milyonlarca kişi açık öğretim fakültelerine kayıt oluyor. Çeşitli nedenlerden ötürü üniversiteyi açıktan okuyan öğrenciler bu yıl Kasım ayında sınava girecekler. İstanbul Üniversitesi, geçtiğimiz dönemde pandemi sebebiyle vize ve final sınavlarının online olarak yapılmasında karar kılmıştı. Ancak bu sene güz dönemi vize sınavlarının yüz yüze olacağı duyuruldu. Peki, AUZEF ara sınav tarihleri güncellendi! AUZEF sınavları ne zaman yapılacak 2021? | İstanbul Üniversitesi vize sınavları online mı yüz yüze mi 2021?  İşte detaylar...

AUZEF ara sınav tarihleri güncellendi! AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? | İstanbul Üniversitesi vize sınavları online mı yüz yüze mi?

AUZEF ARA SINAV TARİHLERİ GÜNCELLENDİ! AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK 2021? 

İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından bildirilen bilgiler doğrultusunda güz dönemi ara sınavlarının 13-14 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu. Sınavlar Cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleşecek. Sınava katılamayan öğrenciler için ise, nedeni her ne olursa olsun mazeret sınavı yapılmayacak.

AUZEF ara sınav tarihleri güncellendi! AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? | İstanbul Üniversitesi vize sınavları online mı yüz yüze mi?

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF VİZE SINAVLARI ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ 2021?

Üniversitenin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, öğrenciler ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumlu olacak.. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumlu tutulacak.

AUZEF ara sınav tarihleri güncellendi! AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? | İstanbul Üniversitesi vize sınavları online mı yüz yüze mi?

AUZEF Vize Sınavlarında Kaç Soru Sorulacak?

AUZEF vize sınavlarında aksi belirtilmediği sürece her ders için öğrencilere 20 soru sorulacak. Bu soruların çözümü için 30 dakika sınav süresi verilecek. Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde yapılırken sınav merkezi tercihleri 7-12 Ekim tarihleri arasında auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden yapılacak. İşte İstanbul Üniversitesi sınav tarihleri;

SınavlarGüz DönemiBahar Dönemi
Vize Sınavları13 - 14 Kasım 202116 - 17 Nisan 2022
Yarıyıl Sonu (final) Sınavları18 - 19 Aralık 202104 - 05 Haziran 2022
Yarıyıl Sonu Telafi Sınavları22 - 23  Ocak  2022 02 - 03 Temmuz 2022
Mezuniyete Üç Ders Sınavları-24 Temmuz 2022
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