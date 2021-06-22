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  3. AUZEF bahar dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı , ne zaman açıklanacak 2021? AUZEF sınav sonuçlarına nereden bakılır? İÜ AUZEF sınav sonucu sorgula!

AUZEF bahar dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı , ne zaman açıklanacak 2021? AUZEF sınav sonuçlarına nereden bakılır? İÜ AUZEF sınav sonucu sorgula!

10-19 Haziran tarihleri aralığında online sistem üzerinden gerçekleştirilen İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Uzaktan eğitim öğrencileri AUZEF bahar dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı , ne zaman açıklanacak 2021? AUZEF sınav sonuçlarına nereden bakılır? sorularını araştırıyor. İşte AUZEF bitirme final sınav sonuçları ve tüm detaylar…

AUZEF bahar dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı , ne zaman açıklanacak 2021? AUZEF sınav sonuçlarına nereden bakılır? İÜ AUZEF sınav sonucu sorgula!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF)  bahar yarıyılı bitirme sınavları 10-19 Haziran tarihleri arasında tamamlandı. 2021 AUZEF sınav sonuçları için geri sayım başladı. Öğrenciler sonuçlar için bekleyişte. Peki AUZEF bahar dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı , ne zaman açıklanacak 2021? AUZEF sınav sonuçlarına nereden bakılır? İşte İÜ AUZEF sınav sonucu sorgulama ekranı.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

AUZEF bahar dönemi final sınav sonuçları aos.istanbul.edu.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

Ardından da notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine "Öğrenim Bilgileri" "Sınav Sonuçları ve Notları alanına aktarılacak. Öğrenciler aos.istanbul.edu.tr adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile beraber giriş yapılabilecek. Final sınavlarının açıklanma tarihi ise henüz duyurulmadı. Tarihler ilan edildiğinde haberimizde yer verilecektir. 

AUZEF bahar dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı , ne zaman açıklanacak 2021? AUZEF sınav sonuçlarına nereden bakılır? İÜ AUZEF sınav sonucu sorgula!

AUZEF SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Koronavirüs salgını nedeniyle online olarak yapılan bitirme sınavlarının ardından öğrenciler aşağıdaki linkten sonuçlar açıklanır açıklanmaz notlarına bakabilecek. 

İU AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

{TITLE_STRIP}AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze mi 2021? ATA AÖF yaz okulu online mi olacak 2021?

AUZEF bahar dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı , ne zaman açıklanacak 2021? AUZEF sınav sonuçlarına nereden bakılır? İÜ AUZEF sınav sonucu sorgula!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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