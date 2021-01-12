AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? AUZEF final sınav sonuçları sorgulama ekranı

Koronavirüs salgını nedeniyle Ocak ayı güz dönemi final sınavlarını online olan İstanbul Üniversitesi (AÜ) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri sonuçların açıklanacağı tarih için araştırmalarına başladı. Peki AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? İşte AUZEF final sınav sonuçları sorgulama...

AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sınavlar 10 Ocak 2021 tarihinde sona ermişti. Uzaktan online sınav olan öğrencilerin gözleri sonuçların açıklanacağı tarihte. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

FİNAL SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Sonuçlar açıklandığında öğrenciler sonuçlarını yukarıda bulunan aksis öğrenci giriş sisteminden online olarak öğrenilebilecek. Aksis giriş bilgileri için AUZEF telefon destek hattından yardım alabilecek.

AUZEF'TEN SOSYAL MEDYA UYARISI

AUZEF'in resmi Twitter hesabından sosyal medya ve uygulamalar üzerinden çıkan soruları paylaşan kişiler hakkında bir duyuru yayımlandı. Duyuruda;

"Sosyal medya ortam/ortamlarında soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin sınavları iptal edilmiştir. Sınav süreci boyunca ve sonrasına soru paylaştığı tespit edilen öğrencilerin ilgili derse ait sınavı iptal edilecek ve herhangi bir mazeret kabul edilmeyecektir." denildi.