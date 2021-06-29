AUZEF harf notu öğrenme 2021: AUZEF BC, CB, CC, DD ve DC geçer mi?
İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav sonuçlarını açıkladı. Binlerce öğrenci sorulara karşılık verdikleri cevaplara göre not aldı. Peki AUZEF BC, CB, CC, DD ve DC geçer mi? Öğrenciler Harf notumu nasıl öğrenebilirim? sorusunu araştırıyor. İşte İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı sonuç ekranı ve diğer merak edilenlerin yanıtları.
Pandemi nedeniyle online ortamda yapılan AUZEF final sınavlarının sonuçları 22 Haziran'da açıklandı. 2021 AUZEF 10-19 Haziran tarihleri arasında yapılmıştı. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler AUZEF harf notu CB, CC, DD ve DC geçer mi? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte AUZEF harf notlarının anlamları.
AUZEF SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
AUZEF final sınav sonuçları https://esinav.istanbul.edu.tr/#!/login adresi üzerinden erişime açıldı.
AUZEF FİNAL SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SINAV DEĞERLENDİRMESİ
Bahar Yarıyılı Bitirme sınavlarında öğrencilere her dersten 20 adet soru yönlendirildi ve 30 dakika süre verildi. Sınavın başarı notuna katkısı %75 olarak hesaplandı.
AUZEF HARF NOTU BC, CB, CC, DD, DC GEÇER Mİ?
AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise CD, DC ve DD geçer harf notlarıdır.
FF ise başarısız harf notudur.
DERS GEÇME NOTLARI
84 – 100 notları arasında AA harf notu ile dersten geçer
77 – 83 notları arasında AB harf notu ile dersten geçer
71 – 76 notları arasında BA harf notu ile dersten geçer
66 – 70 notları arasında BB harf notu ile dersten geçer
61 – 65 notları arasında BC harf notu ile dersten geçer
56 – 60 notları arasında CB harf notu ile dersten geçer
50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz
46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçer
40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçer
33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçer
0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalır