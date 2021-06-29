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AUZEF harf notu öğrenme 2021: AUZEF BC, CB, CC, DD ve DC geçer mi?

İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav sonuçlarını açıkladı. Binlerce öğrenci sorulara karşılık verdikleri cevaplara göre not aldı. Peki AUZEF BC, CB, CC, DD ve DC geçer mi? Öğrenciler Harf notumu nasıl öğrenebilirim? sorusunu araştırıyor. İşte İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı sonuç ekranı ve diğer merak edilenlerin yanıtları.

AUZEF harf notu öğrenme 2021: AUZEF BC, CB, CC, DD ve DC geçer mi?

Pandemi nedeniyle online ortamda yapılan AUZEF final sınavlarının sonuçları 22 Haziran'da açıklandı. 2021 AUZEF 10-19 Haziran tarihleri arasında yapılmıştı. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler AUZEF harf notu CB, CC, DD ve DC geçer mi? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte AUZEF harf notlarının anlamları.

AUZEF SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

AUZEF final sınav sonuçları https://esinav.istanbul.edu.tr/#!/login adresi üzerinden erişime açıldı. 

AUZEF FİNAL SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Bahar Yarıyılı Bitirme sınavlarında öğrencilere her dersten 20 adet soru yönlendirildi ve 30 dakika süre verildi. Sınavın başarı notuna katkısı %75 olarak hesaplandı.

AUZEF harf notu öğrenme 2021: AUZEF BC, CB, CC, DD ve DC geçer mi?

AUZEF HARF NOTU BC, CB, CC, DD, DC GEÇER Mİ?

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise CD, DC ve DD geçer harf notlarıdır.

FF ise başarısız harf notudur. 

AUZEF harf notu öğrenme 2021: AUZEF BC, CB, CC, DD ve DC geçer mi?

DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile dersten geçer

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile dersten geçer

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile dersten geçer

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile dersten geçer

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile dersten geçer

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile dersten geçer

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçer

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçer

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçer

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalır

AUZEF harf notu öğrenme 2021: AUZEF BC, CB, CC, DD ve DC geçer mi?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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