AUZEF'in yeni dönemi 28 Eylül 2020'de başladı. AUZEF, ikinci üniversite programına kayıt yaptıracak öğrenciler için de başvuru kılavuzunu yayımladı. İkinci üniversite programlarına kayıt olmak isteyen öğrencilerin 01 Eylül - 30 Eylül 2020 tarihlerinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki AUZEF ikinci üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?

AUZEF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

AUZEF'e kayıtlı olan öğrencilerin14 - 18 Eylül 2020 tarihlerinde kayıt yenileme ve yeni dönem harcını yatırma işlemlerini tamamlaması gerekiyordu. Başvurular sona erdi.

AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARINI NE ZAMAN YAPILACAK?

Fakülte Başvuru ve Kayıt İşlemleri: 01- 30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

NASIL KAYIT YAPILIR?

1.ADIM

http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden “Hesap Oluştur” sekmesini

tıklayınız. Formda gerekli alanları doğru bir şekilde doldurunuz.

(“Kullanıcı adı” ve” Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısı” e-posta adresinize

gönderileceği için bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olunuz.)

E-posta adresinize gönderilen Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısına

tıklayarak hesabınızı aktifleştiriniz.

2.ADIM

http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile

giriş yapınız. Sol menüde bulunan “Profil” seçeneğini tıklayarak fotoğraf,

özel durum ve iletişim bilgilerinizi düzenleyiniz. Bilgilerinizin eksiksiz

ve doğru olduğundan emin olunuz. (Yüklediğiniz fotoğrafın, yüz

hatlarınızın belli olduğu biyometrik formatta olmasına dikkat ediniz.

Fotoğrafı uygun olmayan adayın öğrenci kimlik kartı basılmayacaktır.)

AUZEF 2020-2021 KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

3.ADIM

Başvuru yaparken aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

• YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan adayların mezun oldukları ya da

halen eğitim aldıkları yükseköğretim kurumu ile iletişime geçerek

eğitim bilgilerini YÖKSİS’e işletmeleri gerekmektedir aksi takdirde başvuru yapamazlar.

• Önlisans öğrencileri/mezunları sadece ÖNLİSANS programlarına başvuru yapabilir.

• Lisans öğrencileri/mezunları ÖNLİSANS VE LİSANS programlarına

başvuru yapabilir.

• Program tercihinde bulunurken doğru programı tercih ettiğinizden

emin olunuz. Onay SMS’i geldikten sonra program değişikliği yapılamaz.

• Adaylar kayıtlı/mezun oldukları aynı isimdeki programa, (Örneğin

İktisat programı öğrencileri/mezunları, İktisat programına) kayıt yaptıramazlar.

4.ADIM

Başvurusu onaylanan adaylara ödeme yapacakları “Referans Numarası”

SMS ile gönderilecektir. Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank

Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden

online olarak yapabilirsiniz.

NOT: Referans numaranız olmadan Halkbank Şube/ATM’lerinden ödeme

yapamazsınız. Halkbank ATM ve şubelerden ödeme yaparken referans

numaranızın doğru olduğundan emin olunuz. Ödemelerin zamanında

yapılmamasından veya yanlış referans numarasına ödeme yapılmasından

doğacak sonuçlardan fakültemiz sorumlu olmayıp sorumluluk öğrenci

adayına aittir.

Başvurunuz onayladıktan sonra referans numaranızı AKSİS öğrenci

otomasyon sistemi üzerinden öğrenmek için, “Kullanıcı Adı” ve “Parola”

ile aksis.istanbul.edu.tr adresine giriş yapıp “Öğrenci Bilgi Sistemi

(OBS)”ni tıklayınız.

Sol menüdeki “Harç Bilgileri” kısmından referans numaranızı ve ödeme

miktarınızı görebilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için

aynı sayfada yer alan “Ödeme Yap” butonunu tıklayınız. Karşınıza

gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak ödeme işlemini online

yapabilirsiniz.

5.ADIM

Ödeme işlemini gerçekleştiren adayların kesin kayıt işlemleri 3 iş günü

içerisinde gerçekleşecektir. Kayıt durumunuzu AKSİS otomasyon sistemi

“Özlük Bilgileri” kategorisinde “Birim Bilgileri” başlığı altındaki “Statü”

alanından kontrol edebilirsiniz. Statünüz “Kayıt Yenilemedi” ise kayıt

işleminiz tamamlanmış olup fakültemiz tarafından yapılacak olan otomatik ders seçimi işleminden sonra statünüz “Devamlı Öğrenci” olarak

güncellenecek ve kaydınız aktif hale gelecektir.

Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda farklı bir üniversitede ikinci bir eğitim gören öğrencilerden

Materyal/Öğrenim ücretlerine ek olarak 38,5 TL katkı payı alınmaktadır

AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

• ÖSYM tarafından öğrenci yerleştirilen yükseköğretim kurumlarında

halen öğrenci ya da bu yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar

(yabancı uyruklu olanlar da dâhil),

• Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup

mezuniyetlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından (YÖK)

Denklik Belgesi ile belgeleyenler,

Sınavsız ikinci üniversite kapsamında fakültemize başvuruda bulunabilir.

KİMLER BAŞVURAMAZ?

• ÖSYM tarafından öğrenci yerleştirilen yükseköğretim kurumlarının

önlisans/lisans düzeyindeki programlarında aktif/pasif kaydı veya

mezuniyeti bulunmayanlar,

• YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan adaylar,

• YÖK denkliği olmayan yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlar,

• İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde kaydı

bulunan öğrenciler (mezun statüsüne sahip olanlar başvuru

yapabilir),

İkinci üniversite kapsamında başvuruda bulunamaz.