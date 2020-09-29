AUZEF ikinci üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?
AUZEF ikinci üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2020-2021 eğitim yılı akademik takviminde yer alan ikinci üniversite hakkındaki bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...
AUZEF'in yeni dönemi 28 Eylül 2020'de başladı. AUZEF, ikinci üniversite programına kayıt yaptıracak öğrenciler için de başvuru kılavuzunu yayımladı. İkinci üniversite programlarına kayıt olmak isteyen öğrencilerin 01 Eylül - 30 Eylül 2020 tarihlerinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki AUZEF ikinci üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?
AUZEF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
AUZEF'e kayıtlı olan öğrencilerin14 - 18 Eylül 2020 tarihlerinde kayıt yenileme ve yeni dönem harcını yatırma işlemlerini tamamlaması gerekiyordu. Başvurular sona erdi.
AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARINI NE ZAMAN YAPILACAK?
Fakülte Başvuru ve Kayıt İşlemleri: 01- 30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
NASIL KAYIT YAPILIR?
1.ADIM
http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden “Hesap Oluştur” sekmesini
tıklayınız. Formda gerekli alanları doğru bir şekilde doldurunuz.
(“Kullanıcı adı” ve” Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısı” e-posta adresinize
gönderileceği için bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olunuz.)
E-posta adresinize gönderilen Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısına
tıklayarak hesabınızı aktifleştiriniz.
2.ADIM
http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile
giriş yapınız. Sol menüde bulunan “Profil” seçeneğini tıklayarak fotoğraf,
özel durum ve iletişim bilgilerinizi düzenleyiniz. Bilgilerinizin eksiksiz
ve doğru olduğundan emin olunuz. (Yüklediğiniz fotoğrafın, yüz
hatlarınızın belli olduğu biyometrik formatta olmasına dikkat ediniz.
Fotoğrafı uygun olmayan adayın öğrenci kimlik kartı basılmayacaktır.)
AUZEF 2020-2021 KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
3.ADIM
Başvuru yaparken aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.
• YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan adayların mezun oldukları ya da
halen eğitim aldıkları yükseköğretim kurumu ile iletişime geçerek
eğitim bilgilerini YÖKSİS’e işletmeleri gerekmektedir aksi takdirde başvuru yapamazlar.
• Önlisans öğrencileri/mezunları sadece ÖNLİSANS programlarına başvuru yapabilir.
• Lisans öğrencileri/mezunları ÖNLİSANS VE LİSANS programlarına
başvuru yapabilir.
• Program tercihinde bulunurken doğru programı tercih ettiğinizden
emin olunuz. Onay SMS’i geldikten sonra program değişikliği yapılamaz.
• Adaylar kayıtlı/mezun oldukları aynı isimdeki programa, (Örneğin
İktisat programı öğrencileri/mezunları, İktisat programına) kayıt yaptıramazlar.
4.ADIM
Başvurusu onaylanan adaylara ödeme yapacakları “Referans Numarası”
SMS ile gönderilecektir. Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank
Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden
online olarak yapabilirsiniz.
NOT: Referans numaranız olmadan Halkbank Şube/ATM’lerinden ödeme
yapamazsınız. Halkbank ATM ve şubelerden ödeme yaparken referans
numaranızın doğru olduğundan emin olunuz. Ödemelerin zamanında
yapılmamasından veya yanlış referans numarasına ödeme yapılmasından
doğacak sonuçlardan fakültemiz sorumlu olmayıp sorumluluk öğrenci
adayına aittir.
Başvurunuz onayladıktan sonra referans numaranızı AKSİS öğrenci
otomasyon sistemi üzerinden öğrenmek için, “Kullanıcı Adı” ve “Parola”
ile aksis.istanbul.edu.tr adresine giriş yapıp “Öğrenci Bilgi Sistemi
(OBS)”ni tıklayınız.
Sol menüdeki “Harç Bilgileri” kısmından referans numaranızı ve ödeme
miktarınızı görebilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için
aynı sayfada yer alan “Ödeme Yap” butonunu tıklayınız. Karşınıza
gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak ödeme işlemini online
yapabilirsiniz.
5.ADIM
Ödeme işlemini gerçekleştiren adayların kesin kayıt işlemleri 3 iş günü
içerisinde gerçekleşecektir. Kayıt durumunuzu AKSİS otomasyon sistemi
“Özlük Bilgileri” kategorisinde “Birim Bilgileri” başlığı altındaki “Statü”
alanından kontrol edebilirsiniz. Statünüz “Kayıt Yenilemedi” ise kayıt
işleminiz tamamlanmış olup fakültemiz tarafından yapılacak olan otomatik ders seçimi işleminden sonra statünüz “Devamlı Öğrenci” olarak
güncellenecek ve kaydınız aktif hale gelecektir.
Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda farklı bir üniversitede ikinci bir eğitim gören öğrencilerden
Materyal/Öğrenim ücretlerine ek olarak 38,5 TL katkı payı alınmaktadır
AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE KİMLER BAŞVURABİLİR?
• ÖSYM tarafından öğrenci yerleştirilen yükseköğretim kurumlarında
halen öğrenci ya da bu yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar
(yabancı uyruklu olanlar da dâhil),
• Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup
mezuniyetlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından (YÖK)
Denklik Belgesi ile belgeleyenler,
Sınavsız ikinci üniversite kapsamında fakültemize başvuruda bulunabilir.
KİMLER BAŞVURAMAZ?
• ÖSYM tarafından öğrenci yerleştirilen yükseköğretim kurumlarının
önlisans/lisans düzeyindeki programlarında aktif/pasif kaydı veya
mezuniyeti bulunmayanlar,
• YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan adaylar,
• YÖK denkliği olmayan yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlar,
• İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde kaydı
bulunan öğrenciler (mezun statüsüne sahip olanlar başvuru
yapabilir),
İkinci üniversite kapsamında başvuruda bulunamaz.