AUZEF sınav sonuçları 2019 | AUZEF vize sonuçları | Sınav sonuçları açıklandı mı?

AUZEF sınav sonuçları açıklnadı mı? Ne zaman açıklanacak? Saat kaçta açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları 2019 nereden ve nasıl öğrenilir? AUZEF sınav sonuçları vize nasıl bakılır? soruları internette sıkça araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri derledik. İşte detaylar...

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2019-2020 AUZEF sınav takvimine göre ara sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre "Sınav sonuçlarının ilanı için Ölçme Değerlendirme Birimimiz aralıksız mesai yapmaktadır. Bir aksilik çıkmazsa yarın (04 Aralık çarşamba günü) sonuçlarınız ilan edilecektir." dedi. Buna göre AUZEF sonuçları bugün içerisinde açıklanacak.

AUZEF SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AUZEF sonuçları, öğrenme yönetim sistemi (açıköğretim öğrencileri için https://acikogretim.istanbul.edu.tr , uzaktan öğretim öğrencileri için http://ue.istanbul.edu.tr ) üzerinden açıklanıyor. Öğrenciler, Öğrenci Otomasyon Sistemi'ne (AKSİS) giriş yaparak sol sütundaki "SINAVLARIM" sekmesini takip ederek notlarına ulaşabilecek.

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

Ara Dönem (Vize) Sınavları Güz Dönemi: 23 - 24 Kasım 2019 Bahar Dönemi: 09 -10 Mayıs 2020

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) Güz Dönemi: 11 - 12 Ocak 2020 Bahar Dönemi: 04 - 05 Temmuz 2020

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) Güz Dönemi: 15 - 16 Şubat 2020 Bahar Dönemi: 08 - 09 Ağustos 2020

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 05 Eylül 2020

AUZEF ARA SINAV SORULARINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 21. Maddesine Göre;

"Sınavlara ve sonuçlara itiraz MADDE 21 –



Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.



Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.



İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır.



Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez."



İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.



Sınav süresi içerisinde sınavın gerçekleştirildiği salonda, salon görevlisine bildirilen soru itirazının tutanağa işlenmesi sırasında soru numarası/kitapçık türü/kitapçık kodu/sorun türü bilgileri belirtilmezse ilgili itiraz kabul edilmez.

AUZEF KAYIT NASIL YAPILIR?

MEBBİS ve YÖKSİS sisteminde mezuniyet bilgisi bulunmayan adayların evrak göndermesi gerekiyor. SMS ile evrak talep edilecek öğrenci adaylarının, bu evrakları 19-23 Ağustos arasında iletmesi gerekiyor.

1. T.C. Nüfus Cüzdanı/Pasaport/Mavi Kart Fotokopisi T.C. Nüfus Cüzdanı, geçerlilik süresi devam eden Pasaport veya Mavi Kart fotokopisi

2. Öğrenim Belgesi Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi/Öğrenim Durum Belgesi fotokopisinin, adayın mezun olduğu okul ya da noter tarafından "ASLI GİBİDİR" onaylı hali

3.Taahhütname ( Liseden Mezun Olamayan Adaylar İçin)

Bu adayların mezuniyet belgesini 31 Aralık 2019 tarihine kadar göndermesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar geçici olan kayıtları kesin kayda çevrilecek. Fakat belge ulaşmaz ise kayıtları silinecek.

Evraklarını kargo ile gönderecek adayların dikkat etmesi gereken hususlar aşağıda yer almaktadır. (Kayıt döneminde 100320566 müşteri numarasını kullanarak kargolarınızı PTT Kargo ile indirimli şekilde gönderebilirsiniz.)

• ADAY, KARGO GÖNDEREN ALANINA MUTLAKA AD, SOYAD ve TC KİMLİK NUMARASINI İŞLETMELİDİR.

• Aday tek bir dosyada sadece kendisine ait evrakları göndermelidir.

GÖNDERİM ADRESİ: İstanbul Ünversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bozdoğan Kemer Cad. No:1 Vezneciler/ Fatih/ İSTANBUL

UZAKTAN ÖĞRETİM NEDİR?

Uzaktan Öğretim, alışılmış geleneksel eğitim tarzından farklı olarak, kampüse gelme zorunluluğunun olmadığı, derslerin bilgisayar vasıtasıyla tamamen sanal ortamda, canlı ve interaktif olarak işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar tekrar izleyebileceği eğitiminin adıdır.

- Öğrenci Merkezlidir.

- Fırsat eşitliği sunar.

- Fiziksel engelli öğrencilere eğitim olanağı sağlar.

- Coğrafi ve bölgesel engelleri ortadan kaldırır.

- Geleneksel eğitimden yararlanamayan kişiler için idealdir.

- Çalışan kişilerin öğrenimlerine devam edebilmesini sağlar.

- Kişinin kendi öğrenme hızında öğrenim görmesine imkan sağlar.

- Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlar.

- Yüzyüze eğitimde gereken ulaşım, barınma, konaklama, beslenme gibi ek harcamaları ortadan kaldırır.

- Öğretim elemanlarıyla etkileşimli ve dinamik bir öğrenme süreci yaşatır.

- Zaman ve mekandan bağımsız olması yönüyle öğrencilerin eğitim ortamına internet erişimi olan herhangi bir yerden 7/24 erişim olanağı sağlar.

AUZEF DERS GEÇME NOTLARI NASILDIR?

Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD aldığı derslerden geçip geçemeyeceğinin, öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olup olamayacağının ve mezun olursa mezuniyet derecesinin ne olacağının belirlenmesinde kullanılır.

Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO), bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı, her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği bağıl notlar(harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları) bu derslerin kredi saatleri ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç söz konusu derslerin kredi saatleri toplamına bölünerek ANO bulunur(Tablo 1). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır.

ANO hesaplaması, her yarıyıl için ayrı ayrı yapıldığı için ANO belirli bir yarıyıla özgü ortalama değeridir. Öğrencinin tamamladığı her bir yarıyılın ayrı ayrı ANO' ları vardır: 1. yarıyılın ANO'su, 5. yarıyılın ANO'su vb. Başarı notları G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi, ANO hesaplamasına katılmaz. Bir öğrencinin belirli bir yarıyıl için ANO'sunun hesaplanabilmesi için:

1. O yarıyılda aldığı derslerin neler olduğunun,

2. Bu derslerin kredi saatlerinin,

3. Öğrencinin bu derslerde aldığı dört üzerinden bağıl notların bilinmesi gereklidir.