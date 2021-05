İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri heyecan içerisinde sınav sonuçlarını bekliyor. AUZEF sınav sonuçları, öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı 2021? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtları...

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021? AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

12 Gün süren sınav maratonu 24 Nisan'da başlayarak 5 Mayıs tarihinde sona erdi. Bahar dönemi sınavlarına giren AUZEF öğrencileri sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında net bir açıklama yapılmadı ancak sonuçların 11-12 Mayıs tarihlerinde erişime açılması bekleniyor.

Ayrıca 12-13 Haziran 2021 tarihlerinde final sınavlarına katılacak olan adaylar için telafi sınavları ise 17-18 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

AUZEF AGNO HARF NOTLARI BİLGİSİ..DD VE DC GEÇER Mİ?

AUZEF öğrencileri tarafından eğitim öğretim yılının sonuna gelinmesi bakımından alınacak notlar oldukça önem taşıyor. Bu bakımdan öğrenciler not hesaplama işlemlerine başladı. Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD aldığı derslerden geçip geçemeyeceğinin, öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olup olamayacağının ve mezun olursa mezuniyet derecesinin ne olacağının belirlenmesinde kullanılır.

Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO), bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı, her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği bağıl notlar(harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları) bu derslerin kredi saatleri ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç söz konusu derslerin kredi saatleri toplamına bölünerek ANO bulunur. Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır.