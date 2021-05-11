2021 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Taban, Tavan Puan| 1085102112021 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1085102472021 Tokat Gaziosmanpaşa Üni. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Taban, Tavan Puan| 1043104462021 Uşak Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1098901382021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100410818Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile Filistin ve Mescid-i Aksa'yı görüştü11 Mayıs 2021 Salı Kanal D Yayın Akışı |Hekimoğlu yeni bölümüyle Kanal D'de2021 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1068101082021 Karabük Üniversitesi Felsefe Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1061106632021 Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 101010837
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı 2021? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı 2021? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğrenciler heyecanla sınav sonuçlarının açıklanması bekliyor. Bu kapsamda AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı 2021? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları merak konusu oldu. Bu soruların yanıtlarını sizler için derledik...

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı 2021? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri heyecan içerisinde sınav sonuçlarını bekliyor. AUZEF sınav sonuçları, öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı 2021? AUZEF  sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtları...

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2021? AUZEF  SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

12 Gün süren sınav maratonu 24 Nisan'da başlayarak 5 Mayıs tarihinde sona erdi. Bahar dönemi sınavlarına giren AUZEF öğrencileri sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında net bir açıklama yapılmadı ancak sonuçların 11-12 Mayıs tarihlerinde erişime açılması bekleniyor. 

Ayrıca 12-13 Haziran 2021 tarihlerinde final sınavlarına katılacak olan adaylar için telafi sınavları ise 17-18 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı 2021? AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF AGNO HARF NOTLARI BİLGİSİ..DD VE DC GEÇER Mİ? 

AUZEF öğrencileri tarafından eğitim öğretim yılının sonuna gelinmesi bakımından alınacak notlar oldukça önem taşıyor. Bu bakımdan öğrenciler not hesaplama işlemlerine başladı. Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD aldığı derslerden geçip geçemeyeceğinin, öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olup olamayacağının ve mezun olursa mezuniyet derecesinin ne olacağının belirlenmesinde kullanılır.

Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO), bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı, her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği bağıl notlar(harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları) bu derslerin kredi saatleri ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç söz konusu derslerin kredi saatleri toplamına bölünerek ANO bulunur. Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT