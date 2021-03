AUZEF sınav tarihleri ve saatleri ne zaman 2020- 2021? AUZEF sınav takvimi 2020-2021

AUZEF sınavına girecek olanlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki AUZEF sınav tarihleri ve saatleri ne zaman 2019- 2020? AUZEF sınav takvimi 2019-2020 nasıl? Tüm merak edilenler haberimizde...

AUZEF SINAV TARİHLERİ 2020-2021

*AUZEF Güz Dönemi Ara Dönem (Vize) Sınavları 21-29 Kasım 2020

*AUZEF Bahar Dönemi Ara Dönem (Vize) Sınavları 24 Nisan - 2 Mayıs 2021

*AUZEF Güz Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 2-10 Ocak 2021

* AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 12-13 Haziran 2021

AUZEF Güz Dönemi Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 30 Ocak 2021-01 Şubat 2021 (3 Gün), 05 Şubat 2021-07 Şubat 2021 (3 Gün)

*AUZEF Mezuniyete Üç Ders Sınavı 8 Ağustos 2021

AUZEF VİZE SINAVI NASIL YAPILACAK?

AUZEF sınavlarında her dersten 20 adet soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Sınavlara hangi gün ve saatlerde girileceği esinav.istanbul.edu.tr adresinden açıklanacaktır.

AZUEF tarafından yapılan açıklamada, ''01.03.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen illere göre risk durumu çerçevesinde yüz yüze sınav uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzluklar göz önünde bulundurularak 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavlarının çevrim içi (online) yapılmasına karar verilmiştir. Bitirme ve telafi sınavlarına ilişkin bilgilendirme, salgın sürecinin gidişatına göre önümüzdeki haftalarda yapılacaktır.'' denildi.

AUZEF DERS GEÇME NOTLARI NASIL?

Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD aldığı derslerden geçip geçemeyeceğinin, öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olup olamayacağının ve mezun olursa mezuniyet derecesinin ne olacağının belirlenmesinde kullanılır.

Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO), bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı, her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği bağıl notlar(harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları) bu derslerin kredi saatleri ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç söz konusu derslerin kredi saatleri toplamına bölünerek ANO bulunur(Tablo 1). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır.

ANO hesaplaması, her yarıyıl için ayrı ayrı yapıldığı için ANO belirli bir yarıyıla özgü ortalama değeridir. Öğrencinin tamamladığı her bir yarıyılın ayrı ayrı ANO' ları vardır: 1. yarıyılın ANO'su, 5. yarıyılın ANO'su vb. Başarı notları G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi, ANO hesaplamasına katılmaz. Bir öğrencinin belirli bir yarıyıl için ANO'sunun hesaplanabilmesi için:

1. O yarıyılda aldığı derslerin neler olduğunun,

2. Bu derslerin kredi saatlerinin,

3. Öğrencinin bu derslerde aldığı dört üzerinden bağıl notların bilinmesi gereklidir.

AUZEF NEDİR?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan eğitim veren tüm programların faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren Uzaktan Eğitim, 2011 yılından itibaren de Açık Öğretim kapsamında öğrenci kabul eden AUZEF bu yönüyle Türkiye'deki tek açık ve uzaktan eğitim fakültesidir.

2016 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 15 Lisans, 15 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 17'si Açık Öğretim, 18'i AUZEF'e bağlı Uzaktan Eğitim, 2'si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Eğitim şeklindedir.

AUZEF, tüm programlarındaki öğrencilerine, dünyanın her yerinde internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

Yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler hem lisans hem de ön lisans açık öğretim programlarına, ön lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler ise ön lisans açık öğretim programlarına, “Sınavsız İkinci Üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilirler.

AUZEF PROGRAMLARI

AÇIKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI:



Coğrafya

Felsefe

İktisat

İşletme

Sosyoloji

Tarih

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İnsan Kaynakları Yönetimi

Çocuk Gelişimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler

Yönetim Bilişim Sistemleri



AÇIKÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI:

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

Kültürel Miras ve Turizm

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Adalet

Yaşlı Bakımı

Çocuk Gelişimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Laborant ve Veteriner Sağlık

AUZEF UZAKTAN ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI:



Kamu Yönetimi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Gazetecilik

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İktisat

İşletme

Maliye

Radyo TV ve Sinema

Ekonometri

AUZEF UZAKTAN ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI:

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çocuk Gelişimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Medya ve İletişim

Bankacılık ve Sigortacılık

Dış Ticaret

AUZEF UZAKTAN EĞİTİM LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI:



Endüstri Mühendisliği

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

DİĞER FAKÜLTELERE BAĞLI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI:



*AUZEF dışındaki fakültelere bağlı Uzaktan Eğitim programlarının; ders içeriklerinin hazırlanması, yürütülmesi, öğrencilere ders materyallerinin sunulması, belirtilen tarihlerde sınavların gerçekleştirilmesi dışında kalan öğrencilik işlemleri (öğrenci belgesi, ders alma ve düzenleme, askerlik işlemleri, kayıt ve kayıt yenileme, sildirme ve dondurma, vb. özlük işlemleri) bağlı bulunduğu fakülte öğrenci işleri tarafından yapılır.

Adalet

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM)