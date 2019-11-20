AUZEF sınav tarihleri ve saatleri ne zaman 2020- 2021? AUZEF sınav takvimi 2020-2021
AUZEF sınav tarihleri ve saatleri ne zaman 2020- 2021? AUZEF sınav takvimi 2020-2021 nasıl? soruları gündemde yer alıyor. Açıktan üniversite okuyan öğrenciler, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) sınav tarihleri ve saatlerini öğrenmek istiyor. Biz de sizler için bu merak edilenleri derledik. İşte detaylar...
AUZEF sınavına girecek olanlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki AUZEF sınav tarihleri ve saatleri ne zaman 2019- 2020? AUZEF sınav takvimi 2019-2020 nasıl? Tüm merak edilenler haberimizde...
AUZEF SINAV TARİHLERİ 2020-2021
*AUZEF Güz Dönemi Ara Dönem (Vize) Sınavları 21-29 Kasım 2020
*AUZEF Bahar Dönemi Ara Dönem (Vize) Sınavları 24 Nisan - 2 Mayıs 2021
*AUZEF Güz Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 2-10 Ocak 2021
* AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 12-13 Haziran 2021
AUZEF Güz Dönemi Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 30 Ocak 2021-01 Şubat 2021 (3 Gün), 05 Şubat 2021-07 Şubat 2021 (3 Gün)
*AUZEF Mezuniyete Üç Ders Sınavı 8 Ağustos 2021
AUZEF VİZE SINAVI NASIL YAPILACAK?
AUZEF sınavlarında her dersten 20 adet soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Sınavlara hangi gün ve saatlerde girileceği esinav.istanbul.edu.tr adresinden açıklanacaktır.
AZUEF tarafından yapılan açıklamada, ''01.03.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen illere göre risk durumu çerçevesinde yüz yüze sınav uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzluklar göz önünde bulundurularak 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavlarının çevrim içi (online) yapılmasına karar verilmiştir. Bitirme ve telafi sınavlarına ilişkin bilgilendirme, salgın sürecinin gidişatına göre önümüzdeki haftalarda yapılacaktır.'' denildi.
AUZEF DERS GEÇME NOTLARI NASIL?
Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD aldığı derslerden geçip geçemeyeceğinin, öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olup olamayacağının ve mezun olursa mezuniyet derecesinin ne olacağının belirlenmesinde kullanılır.
Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO), bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı, her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği bağıl notlar(harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları) bu derslerin kredi saatleri ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç söz konusu derslerin kredi saatleri toplamına bölünerek ANO bulunur(Tablo 1). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır.
ANO hesaplaması, her yarıyıl için ayrı ayrı yapıldığı için ANO belirli bir yarıyıla özgü ortalama değeridir. Öğrencinin tamamladığı her bir yarıyılın ayrı ayrı ANO' ları vardır: 1. yarıyılın ANO'su, 5. yarıyılın ANO'su vb. Başarı notları G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi, ANO hesaplamasına katılmaz. Bir öğrencinin belirli bir yarıyıl için ANO'sunun hesaplanabilmesi için:
1. O yarıyılda aldığı derslerin neler olduğunun,
2. Bu derslerin kredi saatlerinin,
3. Öğrencinin bu derslerde aldığı dört üzerinden bağıl notların bilinmesi gereklidir.
AUZEF NEDİR?
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan eğitim veren tüm programların faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren Uzaktan Eğitim, 2011 yılından itibaren de Açık Öğretim kapsamında öğrenci kabul eden AUZEF bu yönüyle Türkiye'deki tek açık ve uzaktan eğitim fakültesidir.
2016 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 15 Lisans, 15 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 17'si Açık Öğretim, 18'i AUZEF'e bağlı Uzaktan Eğitim, 2'si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Eğitim şeklindedir.
AUZEF, tüm programlarındaki öğrencilerine, dünyanın her yerinde internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.
Yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler hem lisans hem de ön lisans açık öğretim programlarına, ön lisans programlarında okuyan veya mezun olan tüm öğrenciler ise ön lisans açık öğretim programlarına, “Sınavsız İkinci Üniversite” kapsamında kayıt yaptırabilirler.
AUZEF PROGRAMLARI
AÇIKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI:
Coğrafya
Felsefe
İktisat
İşletme
Sosyoloji
Tarih
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İnsan Kaynakları Yönetimi
Çocuk Gelişimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler
Yönetim Bilişim Sistemleri
AÇIKÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI:
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
Kültürel Miras ve Turizm
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Adalet
Yaşlı Bakımı
Çocuk Gelişimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Laborant ve Veteriner Sağlık
AUZEF UZAKTAN ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI:
Kamu Yönetimi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Gazetecilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İktisat
İşletme
Maliye
Radyo TV ve Sinema
Ekonometri
AUZEF UZAKTAN ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI:
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çocuk Gelişimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Medya ve İletişim
Bankacılık ve Sigortacılık
Dış Ticaret
AUZEF UZAKTAN EĞİTİM LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI:
Endüstri Mühendisliği
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
DİĞER FAKÜLTELERE BAĞLI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI:
*AUZEF dışındaki fakültelere bağlı Uzaktan Eğitim programlarının; ders içeriklerinin hazırlanması, yürütülmesi, öğrencilere ders materyallerinin sunulması, belirtilen tarihlerde sınavların gerçekleştirilmesi dışında kalan öğrencilik işlemleri (öğrenci belgesi, ders alma ve düzenleme, askerlik işlemleri, kayıt ve kayıt yenileme, sildirme ve dondurma, vb. özlük işlemleri) bağlı bulunduğu fakülte öğrenci işleri tarafından yapılır.
Adalet
İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM)