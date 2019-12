AUZEF vize sınav sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? Vize sonuçları açıklandı mı?

AUZEF sınavına girenler sonuçları araştırmaya başladı. Peki AUZEF vize sınav sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? Ne zaman açıklanıyor? Sonuçlar nereden bakılıyor? AUZEF vize sonuçları açıklandı mı?Tüm emrak edilenler haberimizde...

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi AUZEF Dekanı Levent Şahin, öğrencilerin yoğun soruları üzerine Twitter'da açıklama yaptı. Şahin, AUZEF vize sonuçları ile ilgili şunları söyledi:

“Sınav sonuçlarının ilanı için Ölçme Değerlendirme Birimimiz aralıksız mesai yapmaktadır. Bir aksilik çıkmazsa iki gün sonra yani çarşamba günü sonuçlarınız ilan edilecektir.”

Sonuçlar açıklandıktans onra öğrenciler AUZEF sonuçlarına, öğrenme yönetim sistemi (açıköğretim öğrencileri için https://acikogretim.istanbul.edu.tr, uzaktan öğretim öğrencileri için http://ue.istanbul.edu.tr ) üzerinden erişebilecekler.

AUZEF SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

Sorular ve cevaplar henüz yayımlanmadı. Yayınşanınca soru ve cevaplara http://auzef.istanbul.edu.tr/ adresinden öğrenci numaranızı girerek ulaşabilirsiniz. AUZEF sınav sonuçlarının ise 15 gün içinde açıklanması bekleniyor. İstanbul Üniversiesi henüz konuya dair bir açıklama yapmış değil.

AUZEF DERS GEÇME NOTLARI NASILDIR?

Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD aldığı derslerden geçip geçemeyeceğinin, öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olup olamayacağının ve mezun olursa mezuniyet derecesinin ne olacağının belirlenmesinde kullanılır.

Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO), bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı, her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği bağıl notlar(harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları) bu derslerin kredi saatleri ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç söz konusu derslerin kredi saatleri toplamına bölünerek ANO bulunur(Tablo 1). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır.

ANO hesaplaması, her yarıyıl için ayrı ayrı yapıldığı için ANO belirli bir yarıyıla özgü ortalama değeridir. Öğrencinin tamamladığı her bir yarıyılın ayrı ayrı ANO' ları vardır: 1. yarıyılın ANO'su, 5. yarıyılın ANO'su vb. Başarı notları G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi, ANO hesaplamasına katılmaz. Bir öğrencinin belirli bir yarıyıl için ANO'sunun hesaplanabilmesi için:

1. O yarıyılda aldığı derslerin neler olduğunun,

2. Bu derslerin kredi saatlerinin,

3. Öğrencinin bu derslerde aldığı dört üzerinden bağıl notların bilinmesi gereklidir.

AUZEF SINAVININ DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLUR?

MADDE 22 – (1) Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap kağıtları dikkate alınır.

(2) Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.

(4) Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80’dir.

(5) Derslerin ham başarı puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır: a) Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; [(Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80] x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60 b) Açık öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

(6) Açık öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır.

(7) Uzaktan öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında ders ham puanı hesaplanırken yanlış cevaplar dikkate alınmaz; her bir doğru cevap sayısı ile soru puanı çarpılarak test ham puanı oluşturulur.

AUZEF SINAV İTİRAZLARI NASIL OLUR?

"Sınavlara ve sonuçlara itiraz, Sınav sorularına itiraz, sınavların bitiminden itibaren; sınav sonuçlarına itiraz ise sonuçların ilanından itibaren 2 (iki) iş günü içinde Dekanlığa yazılı veya elektronik ortamda yapılır.

Belirlenen süreler dışında ve başka mercilere yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır. Sınav sonuçlarına itiraz maddî hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez." İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Sınav süresi içerisinde sınavın gerçekleştirildiği salonda, salon görevlisine bildirilen soru itirazının tutanağa işlenmesi sırasında soru numarası/kitapçık türü/kitapçık kodu/sorun türü bilgileri belirtilmezse ilgili itiraz kabul edilmez.

check Soru itiraz sürecinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ile ilgili kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.

Soru itirazlarının kılavuzda yer alan 3. görseldeki SORU İTİRAZ başlığından yapılması gerekmektedir. Çözüm Talep Merkezinin diğer kategorilerden gönderilen soru itirazları dekanlığımız tarafından kabul edilmeyecektir.

AUZEF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Vize, Bitirme, Telafi ve Tek Ders Sınavı Tarihleri Güz Dönemi Bahar Dönemi

Ara Dönem (Vize) Sınavları 23 - 24 Kasım 2019 09 -10 Mayıs 2020

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 11 - 12 Ocak 2020 04 - 05 Temmuz 2020

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 15 - 16 Şubat 2020 08 - 09 Ağustos 2020

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 05 Eylül 2020

AUZEF (UZAKTAN ÖĞRETİM) NEDİR?

Uzaktan Öğretim, alışılmış geleneksel eğitim tarzından farklı olarak, kampüse gelme zorunluluğunun olmadığı, derslerin bilgisayar vasıtasıyla tamamen sanal ortamda, canlı ve interaktif olarak işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar tekrar izleyebileceği eğitiminin adıdır.

- Öğrenci Merkezlidir.

- Fırsat eşitliği sunar.

- Fiziksel engelli öğrencilere eğitim olanağı sağlar.

- Coğrafi ve bölgesel engelleri ortadan kaldırır.

- Geleneksel eğitimden yararlanamayan kişiler için idealdir.

- Çalışan kişilerin öğrenimlerine devam edebilmesini sağlar.

- Kişinin kendi öğrenme hızında öğrenim görmesine imkan sağlar.

- Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlar.

- Yüzyüze eğitimde gereken ulaşım, barınma, konaklama, beslenme gibi ek harcamaları ortadan kaldırır.

- Öğretim elemanlarıyla etkileşimli ve dinamik bir öğrenme süreci yaşatır.

- Zaman ve mekandan bağımsız olması yönüyle öğrencilerin eğitim ortamına internet erişimi olan herhangi bir yerden 7/24 erişim olanağı sağlar.