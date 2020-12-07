AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı! AUZEF sonuç sorgulama ekranı...

AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara (vize) sınav sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı.

AUZEF VİZE SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SINAV TAKVİMİ

Bitirme (Final) Sınavı : 02 - 10 Ocak 2021

Telafi (Bütünleme) Sınavı : 30 Ocak - 07 Şubat 2021

AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın bir dersten koşullu veyadoğrudan geçebilmeleri için açıköğretim programlarında yarıyıl/yılsonu sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 40 (kırk), uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 (elli) puan almaları gerekir. Bitirme/bütünleme sınavında bu değerlerin altında not alan veya bu sınavlara girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.