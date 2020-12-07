AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı! AUZEF sonuç sorgulama ekranı...
İstanbul Üniversitesi (İÜ) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi vize sınavlarının 21-29 Kasım tarihleri arasında yapılmasının ardından sonuçları da bugün itibariyle erişime açıldı.
AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara (vize) sınav sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı.
AUZEF VİZE SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI
SINAV TAKVİMİ
Bitirme (Final) Sınavı : 02 - 10 Ocak 2021
Telafi (Bütünleme) Sınavı : 30 Ocak - 07 Şubat 2021
AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın bir dersten koşullu veyadoğrudan geçebilmeleri için açıköğretim programlarında yarıyıl/yılsonu sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 40 (kırk), uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 (elli) puan almaları gerekir. Bitirme/bütünleme sınavında bu değerlerin altında not alan veya bu sınavlara girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.