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  3. AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı! AUZEF sonuç sorgulama ekranı...

AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı! AUZEF sonuç sorgulama ekranı...

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi vize sınavlarının 21-29 Kasım tarihleri arasında yapılmasının ardından sonuçları da bugün itibariyle erişime açıldı.

AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı! AUZEF sonuç sorgulama ekranı...

AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara (vize) sınav sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. 

AUZEF VİZE SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı! AUZEF sonuç sorgulama ekranı...

SINAV TAKVİMİ

Bitirme (Final) Sınavı : 02 - 10 Ocak 2021

Telafi (Bütünleme) Sınavı : 30 Ocak - 07 Şubat 2021

AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın bir dersten koşullu veyadoğrudan geçebilmeleri için açıköğretim programlarında yarıyıl/yılsonu sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 40 (kırk), uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 (elli) puan almaları gerekir. Bitirme/bütünleme sınavında bu değerlerin altında not alan veya bu sınavlara girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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