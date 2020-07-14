AUZEF yeni açılan ön lisans ve lisans programları | AUZEF'te hangi bölümler var?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bünyesinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında 6 yeni bölüm açıldı. Yeni yıl itibarıyla ilk defa öğrenci alacak yeni açıköğretim programları ve AUZEF'te bulunan bölümler haberimizde...
AUZEF, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla 3 lisans, 3 Ön Lisans olmak üzere toplam 6 yeni bölüm açıldı. İlk defa öğrenci alınacak bölümlerin arasında Psikoloji'nin de olması büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar..
AUZEF, resmi internet sitesi üzerinde okulları bünyesinde 6 yeni program açtıklarını duyurdu. İşte açılan o programlar...
AUZEF YENİ AÇILAN LİSANS VE ÖN LİSANS PROGRAMLARI
LİSANS PROGRAMLARI
Psikoloji
Spor Bilimleri
Rekreasyon
ÖN LİSANS PROGRAMLARI
Spor Yönetimi
Marka İletişimi
Grafik Tasarımı
AUZEF AÇIKÖĞRETİM BÖLÜMLERİ
LİSANS PROGRAMLARI
COĞRAFYA
ÇOCUK GELİŞİMİ
FELSEFE
İKTİSAT
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞLETME
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (YENİ)
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (YENİ)
SOSYOLOJİ
TARİH
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (YENİ)
ÖN LİSANS PROGRAMLARI
ADALET
ÇOCUK GELİŞİMİ (YENİ)
HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (YENİ)
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK (YENİ)
PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
SOSYAL HİZMETLER
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
YAŞLI BAKIMI
LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI
ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ
HEMŞİRELİK
SAĞLIK YÖNETİMİ
SOSYAL HİZMET
AUZEF UZAKTAN ÖĞRETİM BÖLÜMLERİ
LİSANS PROGRAMLARI
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
EKONOMETRİ
GAZETECİLİK
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
İKTİSAT
İŞLETME
KAMU YÖNETİMİ
MALİYE
RADYO TV VE SİNEMA
ÖN LİSANS PROGRAMLARI
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ
BANKACILIK VE SİGORTACILIK
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
ÇOCUK GELİŞİMİ
DIŞ TİCARET
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
MEDYA VE İLETİŞİM
LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
DİĞER FAKÜLTELERE BAĞLI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI
ÖN LİSANS PROGRAMLARI
ADALET MYO
LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI
İLAHİYAT
AUZEF KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
AUZEF kayıt başvurusunda öğrencilerin izleyeceği adımlar şu şekilde olacak;
1-//basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden “Hesap Oluştur” sekmesini tıklayınız. Formda gerekli alanları doğru bir şekilde doldurunuz.
(“Kullanıcı adı” ve ”Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısı” e-posta adresinize gönderileceği için bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olunuz.) Mail adresinize gönderilen Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısına tıklayarak hesabınızı aktifleştiriniz.
2-//basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden sisteme belirlediğiniz parola ile giriş yapınız. Sol menüde bulunan “Profil” seçeneğini tıklayarak
fotoğraf, özel durum ve iletişim bilgilerinizi düzenleyiniz. Bilgilerinizin eksiksiz ve doğru olduğundan emin olunuz.
3-Yüz hatlarınızın belli olduğu (vesikalık) bir fotoğraf yükleyiniz. Yaptığınız başvuruda sisteme eklediğiniz fotoğraf incelenerek başvurunuz
onaylanacak ya da fotoğrafınızı güncellemeniz için reddedilecektir. Fotoğrafı reddedilen adayların başvuruları, fotoğraflarını güncelledikten sonra tekrardan incelenecektir. Profil alanındaki “Fotoğraf Değiştir” sekmesini tıklayarak yüklemek istediğiniz fotoğrafı bulup “Aç” sekmesini tıklayınız. Fotoğrafın boyutunu ayarladıktan sonra kaydediniz.
4-Bazı uyarılar:
YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan adayların mezun oldukları ya da halen eğitim aldıkları fakülteleri ile iletişime geçerek eğitim bilgilerini YÖKSİS’e işletmeleri gerekmektedir.
Önlisans öğrencileri/mezunları sadece ÖNLİSANS programlarına başvuru yapabilir.
Lisans öğrencileri/mezunları ÖNLİSANS VE LİSANS programlarına başvuru yapabilir.
Program tercihinde bulunurken doğru programı tercih ettiğinizden emin olunuz. Başvurusu gerçekleşen adayların başvurularına onay verildikten sonra program değişikliği yapılamaz.
ÖSYM tarafından öğrenci yerleştirilen üniversitelerin önlisans/lisans düzeyindeki programlarında kayıtlı/mezun olanlar, kayıtlı/mezun
oldukları aynı programa, (Örneğin İktisat programı öğrencileri/mezunları, İktisat programına) kayıt yaptıramazlar. Başvuru işlemi için ana sayfasındaki “İkinci Üniversite Başvuru” linkini tıklayınız.
5-Eğitim bilgileri ekrana otomatik olarak gelecektir. Adaylar, bilgilerinin doğruluğunu kontrol ettikten sonra “Kullan” butonunu tıklayarak ilerlemelidir. (Birden fazla programdan mezun ya da öğrenci olan adayların başvuruda bulunurken kullanmak istedikleri programı seçerek ilerlemeleri gerekmektedir.) Tercih edilen program kısmından “Başvurmak İstenilen Programı” seçiniz, “Kaydet” butonuna tıklayınız.
YÖKSİS’TE EĞİTİM BİLGİLERİ BULUNMAYAN ADAYLAR; “Eğitim Bilgilerini” mezunu ya da öğrencisi olduğu üniversite ile görüşüp YÖKSİS’e aktarması GEREKMEKTEDİR.
6- Başvurusu onaylanan adaylara ödeme yapacakları “Referans Numarası” SMS ile gönderilecektir. Referans numarası ile Halkbank
Şube/ATM’lerinden ya da Sanal Postan ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
NOT: Referans numaranız olmadan Halkbank Şube/ATM’lerinden ödeme yapamazsınız. Halkbank ATM ve şubelerden ödeme yaparken referans numaranızın doğru olduğundan emin olunuz. Ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış referans numarasına ödeme yapılmasından doğacak sonuçlardan fakültemiz sorumlu olmayıp sorumluluk öğrenci adayına aittir.
Başvurunuz onayladıktan sonra referans numaranızı AKSİS öğrenci otomasyon sistemi üzerinden öğrenmek için, “Kullanıcı Adı” ve “Parola” ile aksis.istanbul.edu.tr adresine giriş yaptıktan sonra “Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)”ni tıklayınız.
7- Sol menüdeki “Harç Bilgileri” kısmından referans numaranızı ve ödeme miktarınızı görebilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan “Ödeme Yap” butonunu tıklayınız. Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak online ödeme işlemini yapabilirsiniz.
NOT: Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda farklı bir üniversitede ikinci bir eğitim gören öğrencilerden Materyal/Öğrenim ücretlerine ek olarak 35,5 TL katkı payı alınmaktadır.
NOT: ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ ADAYLARININ DİKKATİNE! Engelli, şehit/gazi yakını ve hükümlü öğrenci adayları aşağıdaki linkten daha detaylı bilgiye ulaşabilir.
8- Ödeme işlemini gerçekleştiren adayların kayıt işlemleri en kısa sürede gerçekleşecektir. Kayıt durumunuzu AKSİS otomasyon sistemi “Özlük Bilgileri” kategorisinde “Birim Bilgileri” başlığı altındaki “Statü” alanından kontrol edebilirsiniz. Statünüz “Kayıt Yenilemedi” ise kayıt işleminiz tamamlanmış olup Fakültemiz tarafından yapılacak olan otomatik ders seçimi işleminden sonra statünüz “Devamlı Öğrenci” olarak güncellenecek ve kaydınız aktif hale gelecektir.
Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda farklı bir üniversitede ikinci bir eğitim gören öğrencilerden Materyal/Öğrenim ücretlerine ek olarak 35,5 TL katkı payı alınmaktadır.
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