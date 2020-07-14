AUZEF yeni açılan ön lisans ve lisans programları | AUZEF'te hangi bölümler var?

AUZEF, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla 3 lisans, 3 Ön Lisans olmak üzere toplam 6 yeni bölüm açıldı. İlk defa öğrenci alınacak bölümlerin arasında Psikoloji'nin de olması büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar..

AUZEF, resmi internet sitesi üzerinde okulları bünyesinde 6 yeni program açtıklarını duyurdu. İşte açılan o programlar...

AUZEF YENİ AÇILAN LİSANS VE ÖN LİSANS PROGRAMLARI

LİSANS PROGRAMLARI

Psikoloji

Spor Bilimleri

Rekreasyon

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

Spor Yönetimi

Marka İletişimi

Grafik Tasarımı

AUZEF BÖLÜM ÜCRETLERİ

AUZEF AÇIKÖĞRETİM BÖLÜMLERİ

LİSANS PROGRAMLARI

COĞRAFYA

ÇOCUK GELİŞİMİ

FELSEFE

İKTİSAT

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞLETME

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (YENİ)

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (YENİ)

SOSYOLOJİ

TARİH

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (YENİ)

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

ADALET

ÇOCUK GELİŞİMİ (YENİ)

HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (YENİ)

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK (YENİ)

PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

SOSYAL HİZMETLER

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

YAŞLI BAKIMI

LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ

HEMŞİRELİK

SAĞLIK YÖNETİMİ

SOSYAL HİZMET

AUZEF UZAKTAN ÖĞRETİM BÖLÜMLERİ

LİSANS PROGRAMLARI

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ

EKONOMETRİ

GAZETECİLİK

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

İKTİSAT

İŞLETME

KAMU YÖNETİMİ

MALİYE

RADYO TV VE SİNEMA



ÖN LİSANS PROGRAMLARI

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

ÇOCUK GELİŞİMİ

DIŞ TİCARET

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

MEDYA VE İLETİŞİM



LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM

DİĞER FAKÜLTELERE BAĞLI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

ADALET MYO

LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI

İLAHİYAT

AUZEF KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

AUZEF kayıt başvurusunda öğrencilerin izleyeceği adımlar şu şekilde olacak;

1-//basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden “Hesap Oluştur” sekmesini tıklayınız. Formda gerekli alanları doğru bir şekilde doldurunuz.

(“Kullanıcı adı” ve ”Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısı” e-posta adresinize gönderileceği için bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olunuz.) Mail adresinize gönderilen Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısına tıklayarak hesabınızı aktifleştiriniz.

2-//basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden sisteme belirlediğiniz parola ile giriş yapınız. Sol menüde bulunan “Profil” seçeneğini tıklayarak

fotoğraf, özel durum ve iletişim bilgilerinizi düzenleyiniz. Bilgilerinizin eksiksiz ve doğru olduğundan emin olunuz.

3-Yüz hatlarınızın belli olduğu (vesikalık) bir fotoğraf yükleyiniz. Yaptığınız başvuruda sisteme eklediğiniz fotoğraf incelenerek başvurunuz

onaylanacak ya da fotoğrafınızı güncellemeniz için reddedilecektir. Fotoğrafı reddedilen adayların başvuruları, fotoğraflarını güncelledikten sonra tekrardan incelenecektir. Profil alanındaki “Fotoğraf Değiştir” sekmesini tıklayarak yüklemek istediğiniz fotoğrafı bulup “Aç” sekmesini tıklayınız. Fotoğrafın boyutunu ayarladıktan sonra kaydediniz.

4-Bazı uyarılar:

YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan adayların mezun oldukları ya da halen eğitim aldıkları fakülteleri ile iletişime geçerek eğitim bilgilerini YÖKSİS’e işletmeleri gerekmektedir.

Önlisans öğrencileri/mezunları sadece ÖNLİSANS programlarına başvuru yapabilir.

Lisans öğrencileri/mezunları ÖNLİSANS VE LİSANS programlarına başvuru yapabilir.

Program tercihinde bulunurken doğru programı tercih ettiğinizden emin olunuz. Başvurusu gerçekleşen adayların başvurularına onay verildikten sonra program değişikliği yapılamaz.

ÖSYM tarafından öğrenci yerleştirilen üniversitelerin önlisans/lisans düzeyindeki programlarında kayıtlı/mezun olanlar, kayıtlı/mezun

oldukları aynı programa, (Örneğin İktisat programı öğrencileri/mezunları, İktisat programına) kayıt yaptıramazlar. Başvuru işlemi için ana sayfasındaki “İkinci Üniversite Başvuru” linkini tıklayınız.

5-Eğitim bilgileri ekrana otomatik olarak gelecektir. Adaylar, bilgilerinin doğruluğunu kontrol ettikten sonra “Kullan” butonunu tıklayarak ilerlemelidir. (Birden fazla programdan mezun ya da öğrenci olan adayların başvuruda bulunurken kullanmak istedikleri programı seçerek ilerlemeleri gerekmektedir.) Tercih edilen program kısmından “Başvurmak İstenilen Programı” seçiniz, “Kaydet” butonuna tıklayınız.

YÖKSİS’TE EĞİTİM BİLGİLERİ BULUNMAYAN ADAYLAR; “Eğitim Bilgilerini” mezunu ya da öğrencisi olduğu üniversite ile görüşüp YÖKSİS’e aktarması GEREKMEKTEDİR.

6- Başvurusu onaylanan adaylara ödeme yapacakları “Referans Numarası” SMS ile gönderilecektir. Referans numarası ile Halkbank

Şube/ATM’lerinden ya da Sanal Postan ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

NOT: Referans numaranız olmadan Halkbank Şube/ATM’lerinden ödeme yapamazsınız. Halkbank ATM ve şubelerden ödeme yaparken referans numaranızın doğru olduğundan emin olunuz. Ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış referans numarasına ödeme yapılmasından doğacak sonuçlardan fakültemiz sorumlu olmayıp sorumluluk öğrenci adayına aittir.

Başvurunuz onayladıktan sonra referans numaranızı AKSİS öğrenci otomasyon sistemi üzerinden öğrenmek için, “Kullanıcı Adı” ve “Parola” ile aksis.istanbul.edu.tr adresine giriş yaptıktan sonra “Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)”ni tıklayınız.

7- Sol menüdeki “Harç Bilgileri” kısmından referans numaranızı ve ödeme miktarınızı görebilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan “Ödeme Yap” butonunu tıklayınız. Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak online ödeme işlemini yapabilirsiniz.

NOT: Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda farklı bir üniversitede ikinci bir eğitim gören öğrencilerden Materyal/Öğrenim ücretlerine ek olarak 35,5 TL katkı payı alınmaktadır.

NOT: ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİ ADAYLARININ DİKKATİNE! Engelli, şehit/gazi yakını ve hükümlü öğrenci adayları aşağıdaki linkten daha detaylı bilgiye ulaşabilir.

8- Ödeme işlemini gerçekleştiren adayların kayıt işlemleri en kısa sürede gerçekleşecektir. Kayıt durumunuzu AKSİS otomasyon sistemi “Özlük Bilgileri” kategorisinde “Birim Bilgileri” başlığı altındaki “Statü” alanından kontrol edebilirsiniz. Statünüz “Kayıt Yenilemedi” ise kayıt işleminiz tamamlanmış olup Fakültemiz tarafından yapılacak olan otomatik ders seçimi işleminden sonra statünüz “Devamlı Öğrenci” olarak güncellenecek ve kaydınız aktif hale gelecektir.

Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda farklı bir üniversitede ikinci bir eğitim gören öğrencilerden Materyal/Öğrenim ücretlerine ek olarak 35,5 TL katkı payı alınmaktadır.