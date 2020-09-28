AUZEF yeni kayıt ne zaman ve nasıl yapılır? 2020 - 2021 İÜ AUZEF akademik takvimi

İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2020- 2021 eğitim öğretim yılı akademik takvimi yayımlandı. AUZEF güz dönemi 28 Eylül itibariyle başladı.

AUZEF YENİ KAYIT NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi 2020-2021 yılı takvimine göre bahar dönemi için yeni kayıt hakkı kazananlar 22-26 Şubat 2021 tarihlerinde yeni kayıtlarını yapabilecek.

AUZEF KAYIT NASIL YAPILIR?

http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden “Hesap Oluştur” sekmesini

tıklayınız. Formda gerekli alanları doğru bir şekilde doldurunuz.

(“Kullanıcı adı” ve” Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısı” e-posta adresinize

gönderileceği için bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olunuz.)

E-posta adresinize gönderilen Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısına

tıklayarak hesabınızı aktifleştiriniz.

http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile

giriş yapınız. Sol menüde bulunan “Profil” seçeneğini tıklayarak fotoğraf,

özel durum ve iletişim bilgilerinizi düzenleyiniz. Bilgilerinizin eksiksiz

ve doğru olduğundan emin olunuz

YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan adayların mezun oldukları ya da

halen eğitim aldıkları yükseköğretim kurumu ile iletişime geçerek

eğitim bilgilerini YÖKSİS’e işletmeleri gerekmektedir aksi takdirde başvuru yapamazlar.

Önlisans öğrencileri/mezunları sadece önlisans programlarına başvuru yapabilir.

-Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına

başvuru yapabilir.

-Program tercihinde bulunurken doğru programı tercih ettiğinizden

emin olunuz. Onay SMS’i geldikten sonra program değişikliği yapılamaz.

-Adaylar kayıtlı/mezun oldukları aynı isimdeki programa, (Örneğin

İktisat programı öğrencileri/mezunları, İktisat programına) kayıt yaptıramazlar.

AUZEF 2020-2021 TAKVİMİ

2020-2021 eğitim öğretim yılı AUZEF güz dönemi kayıt yenileme işleminde yeni kayıt hakkı kazananların fakülteye ilk kayıt tarihleri geçerli olacak.

* Bahar dönemi için yeni kayıt hakkı kazananlar 22-26 Şubat 2021 tarihleri arasında işlemlerini yapabilecekler.

* Buna göre 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi 28 Eylül 2020 tarihinde başlayacak - 1 Ocak 2021 tarihinde sona erecek.

* 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi 8 Mart 2021 tarihinde başlayacak - 11 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.

* 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı AUZEF Güz Dönemi Kayıtlı Öğrenciler İçin 14-18 Eylül 2020 tarihlerindedir.

* Bahar dönemi tarihleri kayıtlı öğrenciler için 22-26 Şubat 2021 olarak belirlendi.

AUZEF İKİNCİ ÜNİVERSİTEYE KİMLER BAŞVURABİLİR?

ÖSYM tarafından öğrenci yerleştirilen yükseköğretim kurumlarında halen öğrenci ya da bu yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar (yabancı uyruklu olanlar da dâhil),Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup mezuniyetlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından (YÖK)Denklik Belgesi ile belgeleyenler, Sınavsız ikinci üniversite kapsamında başvuru yapabilirler.