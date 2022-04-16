Av Malzemeleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Av Malzemeleri Satış Elemanı görev tanımı nedir, Av Malzemeleri Satış Elemanı ne iş yapar, Av Malzemeleri Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Av Malzemeleri Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Av Malzemeleri Satış Elemanı Tanımı;

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Av Malzemeleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Av Malzemeleri Satış Elemanı Maaşları

Av Malzemeleri Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Av Malzemeleri Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Av Malzemeleri Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.02

Meslek Adı :

Av Malzemeleri Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Av malzemeleri satışı yapılan işyerlerinde, bu ürünlerin tanıtımını yapan ve satış işlemlerini gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Av Malzemeleri Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satışı yapılmak üzere gelen av malzemelerini teslim almak, satış yapılacak yerlere taşımak, fazlasını depoya kaldırmak,

b) Av malzemelerini, tasnif etmek, özelliklerini ve fiyatlarını gösterir etiketleri takmak, müşterilerin göreceği yerlere, raflara koymak, uygun yerlere asmak, vitrin düzenlemesi gibi teşhir işlemlerini yapmak,

c) Satışı yapılan av malzemelerinden, av tüfeği gibi bakımı ve yağlanması gerekenlerin bakımlarını yapmak, gerekli yerlerini yağlamak,

d) Müşterilerin görmek istediği ve ihtiyacına uygun av malzemesi ürünlerini göstermek, ürünlerin özellikleri, kullanılan malzemeler, kullanma şekli, üretim yerleri gibi konularda müşterileri bilgilendirmek,

e) Müşterinin ürün seçiminde karar vermelerine yardımcı olmak, müşterinin istediği ürünlerin olmaması durumunda alternatifler sunmak,

f) Müşterinin istediği av malzemeleri satış reyonda olmaması durumunda stokları kontrol etmek varsa depodan istemek,

g) Müşterilerden sipariş almak, siparişler geldiğinde müşterilere teslim etmek,

h) Müşterilerin satın almaya karar verdiği ürünlerin sağlamlığını kontrol etmek, paketlemek, garantili ise garanti belgelerini doldurmak ve müşteriye teslim etmek,

i) Satışı yapılan av malzemelerinin kullanımları, sökülüp takılması, temizlenmesi, bakımları ve saklama koşulları gibi konularda müşterilere bilgiler vermek,

j) Ürün stoklarını kontrol etmek, azalan ve biten ürünlerin sipariş verilerek getirilmesini sağlamak,

k) Av malzemesi ürünleri ile ilgili yazılı ve görsel yayınları takip etmek, yeni ürünleri araştırmak, bunların satışının yapılması için yetkilileri bilgilendirmek, l

) Sorumlu olduğu ürünlerin güvenliğine dikkat etmek varsa güvenlik görevlileri ile koordineli çalışmak,

m) Müşterilerin satın aldıkları av malzemesi ürünleri ile ilgili memnuniyet ve şikayetlerini almak, gerekli gördüklerini yetkililere iletmek, n) İade veya değişim talebiyle gelen müşterilerle ilgilenmek, iade ve değişim işlemlerini yapmak,

o) Hatalı ürünleri ayırmak, hatalı olduğundan iade için gelen ürünlerle beraber iade işlemlerini gerçekleştirmek,

p) Satışı yapılan ve yapılacak ürünler hakkında bilgilendirme toplantılarına katılmak,

q) Sorumlu olduğu bölümün temizlik ve düzenini sağlamak,

r) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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