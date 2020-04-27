Av. Musa Yurtseven’den aşevine kumanya desteği

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi aileler için açılan aşevine kumanya desteği devam ediyor. Avukat Musa Yurtseven de aşevine kumanya yardımında bulunarak katkı sağladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek hizmeti ve gıda kolisi yardımları artarak devam ediyor. Avukat Musa Yurtseven'de aşevine önemli miktarda kumanya desteğinde bulunarak katkı sağladı.

Posbıyık'tan teşekkür

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, aşevine desteğin giderek arttığını ifade ederek şu sözlere yer verdi:"Ramazan ayının başlaması ile birlikte destek oluğumuz vatandaşlarımızın sayısı daha da çoğaldı. Aşevinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmaları yaparken hayırsever Ereğli halkı da bize destek oluyor. Avukat Musa Yurtseven'e de yaptığı önemli katkıdan dolayı Ereğli halkı adına teşekkür ediyorum."

Avukat Yurtseven de bu sıkıntılı süreçte ve Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere bir nebze olsun katkıda bulunmak istediğini ifade etti.

Kaynak: İHA