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Av tüfeği ile vurulan köpek tedavi edildi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Yenipazar ilçesinde av tüfeği ile vurulan köpek, tedavi edildi.Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Güven'e ait köpek, iş yerinin bahçesine...

Av tüfeği ile vurulan köpek tedavi edildi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Yenipazar ilçesinde av tüfeği ile vurulan köpek, tedavi edildi.

Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Güven'e ait köpek, iş yerinin bahçesine yaralı halde döndü. Güven tarafından veterinere götürülerek tedavi ettirilen köpeğin, kalça ve arka ayak kısmında av tüfeğinden çıkan saçmalar olduğu belirlendi.

Vücudundaki saçmalar çıkartılan ve nasıl vurulduğu henüz belirlenemeyen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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