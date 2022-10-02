Av Tüfeği Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Av Tüfeği Montaj İşçisi görev tanımı nedir, Av Tüfeği Montaj İşçisi ne iş yapar, Av Tüfeği Montaj İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Av Tüfeği Montaj İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Av Tüfeği Montaj İşçisi Tanımı;

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Av Tüfeği Montaj İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Av Tüfeği Montaj İşçisi Maaşları

Av Tüfeği Montaj İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Av Tüfeği Montaj İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Av Tüfeği Montaj İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7222.14

Meslek Adı :

Av Tüfeği Montaj İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Av tüfeğine ait tüm parçaların montaj işlerini yapan ve tüfeğin çalışır hale getiren ve kontrol eden kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

-Av Tüfeği Montaj İşçisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Av tüfeğine ait namlu, gövde, mekanizma, emniyet kilidi, iğne, tırnak, kurma kolu, tetik tertibatı, kurma kolu, kol borusu, ara takoz, piston, şarjör borusu, yan düğme vb. parçaların montajını yapmak,

b) Tüfeği sağlıklı olarak çalışır hale getirmek,

c) Kalite kontrol işlemlerini yapmak,

d) Kalite kontrol sonrası deneme atışları yapmak,

e) Görülen aksaklık varsa nedenini araştırmak,

f) Tespit edilen aksaklıkları gidermek/giderilmesini sağlamak,

g) Kalite kontrolden geçen tüfeklere seri numaralarını vurmak,

h) İşlemi biten av tüfeklerini ilgili bölüme göndermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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