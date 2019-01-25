İstanbul13 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Av tüfeğiyle oynayan 7 yaşındaki çocuk kendini vurdu

Av tüfeğiyle oynayan 7 yaşındaki çocuk kendini vurdu

GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesinde, av tüfeğiyle oynayan Y.G. (7), silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı.

Av tüfeğiyle oynayan 7 yaşındaki çocuk kendini vurdu

GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesinde, av tüfeğiyle oynayan Y.G. (7), silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Şiran ilçesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte geldiği ilçede ziyaret ettiği dedesi Mustafa Ş.'ye ait av tüfeğiyle oynayan Y.G., silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı. Ağız kısmından yaralanan küçük çocuk, yakınları tarafından kaldırıldığı Şiran Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Y.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri ise evde incelemelerde bulundu. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.