Av tüfeğiyle vurulmuş bulunan 2 kadın, intihar etmiş (2)
Adıyaman'da, boş arazide av tüfeğiyle intihar ettikleri belirlenen Songül Önemli (26) ve Cansu Güven'in (21) cep telefonuna yaptıkları ses kaydında intiharlarından sorumlu olarak tuttukları ve polisin gözaltına aldığı M.Ö., A.Ö.,E.Ö.,İ.Ö.,N.U. ve C.U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye...
6 KİŞİ "İNTİHARA YÖNLENDİRME" SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Adıyaman'da, boş arazide av tüfeğiyle intihar ettikleri belirlenen Songül Önemli (26) ve Cansu Güven'in (21) cep telefonuna yaptıkları ses kaydında intiharlarından sorumlu olarak tuttukları ve polisin gözaltına aldığı M.Ö., A.Ö.,E.Ö.,İ.Ö.,N.U. ve C.U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheli "intihara yönlendirme" suçundan tutuklandı.
Kaynak: DHA
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