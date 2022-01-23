Ava giderken avlandı! Balıkesir'de vurduğu ördeği almak için gölete giren adam, boğularak hayatını kaybetti!

Olay, Balıkesir'in, İvrindi ilçesinde bulunan bir gölette meydana geldi. Dün akşam saatlerinde meydana gelen korkunç olayda, 1 çocuk babası Şemsettin Günhan, arkadaşları Cihan Yazıcı ve Fevzi Sönmez ile ördek avına çıktı. Silahıyla hayvanı öldüren Günhan, gölete girip avını alacakken bir anda gözden kayboldu.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Bir süre gözden kaybolan arkadaşlarına ulaşamayan Cihan Yazıcı ve Fevzi Sönmez, göletin içerisine atladı. Soğuktan hipotermi geçiren ikili, İvrindi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

GÜNHAN HAYATINI KAYBETTİ!

Adres yerine AFAD, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi su altı ve üstü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler Günhan'ın cansız bedenini bularak, karaya çıkardı. Günhan'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.