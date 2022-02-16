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Avamca ne demek, TDK'ya göre Avamca kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Avamca kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Avamca ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Avamca nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Avamca kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Avamca ne demek, TDK'ya göre Avamca kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Avamca ne demek? Avamca TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi avamca kelimesi. Peki avamca ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre avamca nedir, avamca kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AVAMCA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Avamca kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre avamca kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Avama yakışır bir biçimde

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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