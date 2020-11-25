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  3. Avanak hırsızlar çaldıkları 1 milyon TL'lik kabloyu 75 bine hurdacıya sattılar

Avanak hırsızlar çaldıkları 1 milyon TL'lik kabloyu 75 bine hurdacıya sattılar

İstanbul Bakırköy'de işçi kıyafeti giyen 2 hırsız güpegündüz değeri 1 milyon TL olan 2 bin 200 metrelik fiber kabloyu çalıp hurdacıya 75 bin liraya sattı.

Bakırköy'de 2 hırsız gözlerine kestirdikleri fiber kabloyu herkesin gözü önünde hızar makinesi ile parçalara bölerek çaldı. O hırsızlık anları caddede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

DEĞER TAM 1 MİLYON TL

Olay Yeşilköy Halkalı Caddesi’nde geçtiğimiz Pazartesi günü öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa döşenecek olan fiber internet kablosunu gözüne kestiren 5 kişilik grup, bir kamyonet ile caddeye geldi. Fosforlu işçi yeleği giyen hırsızlardan biri kabloyu tutarken bir hırsız ise elektrikli hızar makinesi ile kabloları kesmeye başladı. Yaklaşık 2 bin 200 metrelik kabloyu çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KISA SÜREDE YAKAYI ELE VERDİLER

Kameralara yansıyan görüntülerde, iki kişinin kabloyu kestiği, iki kişinin de parçalanmış kablo parçalarını kamyonete yüklediği görülüyor. Güpegündüz yaşanan hırsızlık sonrası çalışma başlatan polis, 4 hırsızı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan hırsızlar adliyeye sevk edildi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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