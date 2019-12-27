‘Avangard’ hipersonik füze sistemlerinin ilk alayı savaş görevine başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, kıtalar arası "Avangard" hipersonik füze sistemlerinin ilk bataryasının ordu envanterine girdiğini duyurdu.

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı, "Avangard" hipersonik füze sistemlerinin ilk bataryasının Rus Ordusu'na teslim edildiğini ve kullanıma hazır olduğunu duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu'nun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, hipersonik füze tipi araçlı en son Avangard stratejik füze sistemiyle donatılmış ilk füze bataryasının yerel saatle 10:00'da kullanıma hazır halde göreve başladığı konusunda bilgilendirdiği belirtildi.

Daha önce de, Avangard hipersonik füze sistemlerinin ilk alayının, Orenburg bölgesinde bulunan Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri tarafından kullanılan Dombarovski Hava Üssü'nde konuşlanacağı aktarılmıştı.

Kaynak: DHA