Avanos ve Hacıbektaş’ta okullar tatil edildi Nevşehir'in Avanos ve Hacıbektaş ilçelerinde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, Gülşehir ve Ürgüp ilçelerinde ise taşımalı eğitim bir gün süreyle tatil edildi.

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