Avanos ve Hacıbektaş’ta okullar tatil edildi
Nevşehir'in Avanos ve Hacıbektaş ilçelerinde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, Gülşehir ve Ürgüp ilçelerinde ise taşımalı eğitim bir gün süreyle tatil edildi.
Nevşehir'in Avanos ve Hacıbektaş ilçelerinde okullar tatil edildi.
Nevşehir'in Avanos ve Hacıbektaş ilçelerinde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, Gülşehir ve Ürgüp ilçelerinde ise taşımalı eğitim bir gün süreyle tatil edildi.
Kaynak: İHA
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