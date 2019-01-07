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Avanos ve Hacıbektaş’ta okullar tatil edildi

Nevşehir'in Avanos ve Hacıbektaş ilçelerinde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, Gülşehir ve Ürgüp ilçelerinde ise taşımalı eğitim bir gün süreyle tatil edildi.

Avanos ve Hacıbektaş’ta okullar tatil edildi

Nevşehir'in Avanos ve Hacıbektaş ilçelerinde okullar tatil edildi.

Nevşehir'in Avanos ve Hacıbektaş ilçelerinde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, Gülşehir ve Ürgüp ilçelerinde ise taşımalı eğitim bir gün süreyle tatil edildi.

Kaynak: İHA

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