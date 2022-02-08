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Avans ne demek, TDK'ya göre Avans kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Avans kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Avans ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Avans nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Avans kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Avans ne demek, TDK'ya göre Avans kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Avans ne demek? Avans TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi avans kelimesi. Peki avans ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre avans nedir, avans kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AVANS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Avans kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Avans kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre avans kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Öndelik
- Oyunda zayıf tarafa önceden verilen geçici üstünlük

AVANS KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- avans almak
- avans çekmek
- avans vermek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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