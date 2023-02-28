Avazbek Ulmasaliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Avazbek Ulmasaliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Avazbek Ulmasaliev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Avazbek Ulmasaliev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Avazbek Ulmasaliev 27 Mart 2000 tarihinde Fargona şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Авазбек Алишер оглы Ўлмасалиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Avazbek Ulmasaliev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Career yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bunyodkor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Bunyodkor Tashkent takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Avazbek Ulmasaliev'nin Bunyodkor Tashkent ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Avazbek Ulmasaliev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Avazbek Ulmasaliev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Avazbek Ulmasaliev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Avazbek Ulmasaliev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Loko Tashkent

7 Mart 2021 yılında Bunyodkor

31 Aralık 2021 yılında Loko Tashkent

11 Ocak 2022 yılında Pakhtakor

2 Şubat 2022 yılında Bunyodkor

Avazbek Ulmasaliev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Avazbek Ulmasaliev şuan Bunyodkor Tashkent takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Avazbek Ulmasaliev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 11 numaralı formasıyla 3 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 2 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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