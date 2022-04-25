Avcı (Ateşli Silah-Tuzakla) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Avcı (Ateşli Silah-Tuzakla) görev tanımı nedir, Avcı (Ateşli Silah-Tuzakla) ne iş yapar, Avcı (Ateşli Silah-Tuzakla) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Avcı (Ateşli Silah-Tuzakla) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Avcı (Ateşli Silah-Tuzakla) Tanımı;

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Avcı (Ateşli Silah-Tuzakla) Maaşı Ne Kadar? 2022 Avcı (Ateşli Silah-Tuzakla) Maaşları

Avcı (Ateşli Silah-Tuzakla) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Avcı (Ateşli Silah-Tuzakla) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Avcı (Ateşli Silah-Tuzakla) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6224.01

Meslek Adı :

Avcı (Ateşli Silah-Tuzakla)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Ormancılık, Su Ürünleri Ve Avcılık Çalışanları

Meslek Grubu :

Su Ürünleri Çalışanları, Avcılar Ve Tuzakçılar

Meslek Birim Grubu :

Avcılar Ve Tuzakçılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Yabani hayvanlar kuşlar ve diğer hayvanları avlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Avcı (Ateşli Silah-Tuzakla) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yabani hayvan ve kuşları avlamak için kapan ve kamufle tuzak kurmak,

b) Yabani hayvan ve kuşları tüfekle ya da diğer araçlarla avlamak,

c) Tuzakları düzenli olarak kontrol etmek,

d) Yakalanan avı tuzaktan çıkarıp tuzakları yeniden kurmak,

e) Tuzağa yakalanan avları canlı olarak satmak için kafeslere koymak,

f) Hayvanları kürkleri ve diğer ürünleri için kesip, derilerini yüzerek tabaklamasını yapmak,

g) Postları satışa sunmak için paketlemek,

h) Tuzak ve avlanma aletlerinin tamir ve bakımlarını yapmak,

i) Avcılığın belli bir dalında uzmanlaşabilir yakaladığı avları kendisi satabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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