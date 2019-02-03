Avcı: ”Bir haftayı daha geride bıraktık, puan farkı 8”

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Oyunun bütününe baktığımızda ciddi bir deplasmandan, rakibimizin de puan kaybettiği bir durumda 3-0'lık bir skorla dönmek bizi son derece mutlu ediyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda konuk olduğu lig sonuncusu Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Maçtan önce de dile getirdim. Ampute Mili Takım kaptanımız annesini kaybetti, babası da yoğun bakımda. Yine Fatih hocanın babası yoğun bakımda. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Bazen mutlu, bazense maç kaybettiğimiz için mutsuz oluyoruz ama hayatta candan daha önemli bir şey yoktur. Maça gelecek olursak eğer Akhisar takımı ligde 17 puanı 13'ünü kendi sahasında almış. Bireysel olarak baktığında yetenekli bir oyuncu grubuna sahip. Özellikle opsiyonları ve direkt oyunları var. Ön oyuncuların içeride, kenar oyuncuların beklerin derinliklerinde olup, yaptıkları ortalar ve geçişleri vardı. Bu opsiyonların üzerinde çok ciddi bir şekilde çalıştık. Hücum oynarken savunma güvenliğini bırakmamız gerekiyordu. Özellikle ilk 15 dakika oyunu çok erken koparabilirdik. 15 ve 25. dakikalar arasında Akhisarspor oyuna ortak oldu. Oyun ortada geçti.Sonra bulduğumuz 2 golle devreye girmek bu anlamda bizi rahatlattı. İkinci yarı itibariyle Akhisar'dan fazla orta yedik ve fazla şut attılar. Bunlara savunmamız son derece güzel bir direnç gösterdi. İkinci yarının başında 2 tane pozisyonumuz vardı. Geçişlerde kaybettiğimiz basit top kayıpları yaptık. Biraz oyuna odaklı bir teknik ekibimiz var. Bazen 3-0 kazanırken de oyun içerisinde neden bunlar oluyor diye kendimizi mutsuz hissettiğimiz anlar oluyor. Oyunun bütününe baktığımızda ciddi bir deplasmandan, rakibimizin de puan kaybettiği yerde 3-0'lık bir skorla dönmek bizi son derece mutlu ediyor. Oyun ikinci yarı itibariyle Akhisar daha fazla topa sahip oldu. Oyunun genelinde özellikle böyle bir haftada ikinci yarı başladığından beri 3 haftadır aynı kadroyla oynuyoruz ve bunları kazanıyoruz. Bu son derece önemli. Bir haftayı daha geride bıraktık. Puan farkı 8. Rakiple bunu açmak istiyorduk. Bugün itibariyle açtık ama bu ne bu işin sonu ne de başlangıcı. Aynı şekilde ciddi, daha fazla isteyen, daha fazla çalışan ve daha fazla düşünen bir takım olma yolunda devam edeceğiz. Umarım karşılığını alırız. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

"Tek isteğim bir sonraki maçı kazanmak"

Bir gazetecinin, ligin en erken şampiyonluğunu ilan eden takım olma yolunda bir hesap içerisinde olup olmadığıyla ilgili sorusuna yanıt veren Avcı, "Ben hiç öyle bir hesap yapmadım. Hep parçadan bütüne giderek hareket ettik. Aynı şekilde gideceğiz. Bizim yarından itibaren Erzurum maçı hazırlıklarımız başlayacak. Bunu kazanırsın veya kaybedersin, lig şu an itibariyle bitmedi ve başlamadı da. Öyle hesaplara girmiyorum. Tek isteğim bir sonraki maçı kazanmak. Çalışmalarımız bunun üzerine" dedi.

Hakemler ile ilgili bugüne kadar olumlu ya da olumsuz yorum yapmadığını vurgulayan Avcı, maçtan sonra oyun odaklı yorum yaptığını söyledi.

Kaynak: İHA