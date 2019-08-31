Avcı kazanan 11’i bozmadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta 3-0'lık Göztepe kadrosunu bozmadı. Avcı'nın tek zorunluğu değişikliği takımdan ayrılan Medel oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Siyah-beyazlıların teknik patronu Abdullah Avcı ise geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında 3-0'lık net bir skor alan kadroyu bozmadı. Avcı'nın Rizespor 11'indeki tek değişiklik ise Bologna'ya transfer olan Medel'in yerine kadroya Dorukhan Toköz'ü alması oldu. Tecrübeli çalıştırıcı Rize karşısında kalede Karius'a, savunmada Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, orta sahada Dorukhan, Adem Ljajic, Oğuzhan, Lens, Boyd; ileri uçta ise Güven Yalçın'a görev verdi.

Kaynak: İHA