Avcı, "Kura çekimi Ekim ayında yapılacak"

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2 bin maden işçisi istihdamına yönelik süreci değerlendirdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Avcı, "Kura çekimi Ekim ayında yapılacak"

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2 bin maden işçisi istihdamına yönelik süreci değerlendirdi.

Ekim ayında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın kura çekimine katılacağını duyuran Avcı şöyle dedi:

"Bilindiği üzere; geçtiğimiz ay Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda, Bakanımız Alparslan Bayraktar'ın riyasetinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şehrimize müjde olarak ifade ettiği ve talimatlarını ilettiği TKK'ya 2000 işçi alımı üzerine önemli bir toplantı gerçekleştirmiştik. Bu toplantı neticesinde üzerinde değerlendirmelerde bulunduğumuz birçok konu netleşmiş ve son aşamaya gelmiştir. Buna göre; istihdam edilecek 2000 işçinin illere göre dağılımı; Zonguldak 1500 işçi, Bartın 400 işçi, Karabük/ Yenice 100 işçi olarak gerçekleşmiştir. İlave olarak, kura ile istihdam edilecek işçilerden ayrılanların yerine, mevcut düzenlemede dört ay olan yedekten alma süresinin, en az sekiz aya çıkarılması ile ilgili çalışmada da sona gelinmiştir. Başvurular, Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğü tarafından açıklanacak takvime göre yapılacaktır. Başvuruların ardından yapılacak kura çekimi ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar'ın katılımlarıyla Ekim ayı içerisinde yapılacaktır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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