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  3. Avcılar-Büyükçekmece arasında D-100'deki sakinlik havadan fotoğraflandı

Avcılar-Büyükçekmece arasında D-100'deki sakinlik havadan fotoğraflandı

İSTANBUL'da koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar, ana yollar boşaldı.

Avcılar-Büyükçekmece arasında D-100'deki sakinlik havadan fotoğraflandı

İSTANBUL'da koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar, ana yollar boşaldı. İstanbul trafiğinin ana arterlerinden olan D-100 karayolunun Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Avcılar mevkilerindeki sakinlik havadan fotoğraflandı.

(FOTOĞRAF)

Kaynak: DHA




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