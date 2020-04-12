Avcılar-Büyükçekmece arasında D-100'deki sakinlik havadan fotoğraflandı
İSTANBUL'da koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar, ana yollar boşaldı.
İSTANBUL'da koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar, ana yollar boşaldı. İstanbul trafiğinin ana arterlerinden olan D-100 karayolunun Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Avcılar mevkilerindeki sakinlik havadan fotoğraflandı.
(FOTOĞRAF)
Kaynak: DHA
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