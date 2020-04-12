Avcılar-Büyükçekmece arasında D-100'deki sakinlik havadan fotoğraflandı

İSTANBUL'da koronavirüsle mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar, ana yollar boşaldı. İstanbul trafiğinin ana arterlerinden olan D-100 karayolunun Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Avcılar mevkilerindeki sakinlik havadan fotoğraflandı.

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Kaynak: DHA