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Avcılar D 100 Karayolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı (1)

AVCILAR Haramidere D - 100 Karayolu'nda 7 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Avcılar D 100 Karayolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı (1)

AVCILAR Haramidere D - 100 Karayolu'nda 7 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken D 100 Karayolu Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

(FOTOĞRAF)

DHA

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