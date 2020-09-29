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Avcılar D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza, trafik kilitlendi

Avcılar'da yoğun yağış nedeniyle yollar kayganlaşınca birbirine çarpan iki cipe arkadan gelen kamyon çarptı. İki kişinin hafif yaralandığı kazanın ardından D-100 Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Avcılar D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza, trafik kilitlendi

Avcılar'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda birbirlerine çarpan iki cipe arkadan gelen kamyon çarptı. Kazada iki kişi hafif yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu'ndaki Saadetdere Metrobüs Durağı yakınlarında meydana geldi. Beylikdüzü'nden Avcılar yönüne giden iki cip, yağışlı havanın etkisiyle Avcılar'daki Saadetdere Metrobüs Durağı yakınlarında kaza yaptı. Birbirlerine çarpan iki cipe arkadan gelen kamyon da duramayarak çarptı. Kazada kamyon şoförü ile ciplerden birinde bulunan kadın yolcu yaralandı. Hafif yaralı iki kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken D-100 Karayolu'nde uzun araç kuyruğu oluştu. Soruşturma sürdürülüyor.

 

Berna Akkaya
Editör


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