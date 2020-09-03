Avcılar-Esenyurt hattında çalışan özel halk otobüsünde pes dedirten görüntüler!
Artan koronavirüs vakalarına karşı İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile trafikte belirlenen sayıdan fazla yolcu taşıyan araçlara ceza kesilmeye devam ediliyor. Bu cezalardan nasibini alan bir minibüs şoförü ve vatandaşlar uygulama alanında tepkilerini dile getirdi.
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Avcılar-Esenyurt hattında durdurulan bir minibüste fazla yolcu alımından dolayı vatandaşlar araçtan indirilerek şoföre ceza kesildi. Olayın ardından minibüs şoförü bu duruma isyan ederken işlerine giderken araçları kullanmak durumunda olduklarını vurgulayan vatandaşlar ise araç sayısındaki yetersizliğe dikkat çekti.
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