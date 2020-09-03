Avcılar-Esenyurt hattında çalışan özel halk otobüsünde pes dedirten görüntüler!

Artan koronavirüs vakalarına karşı İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile trafikte belirlenen sayıdan fazla yolcu taşıyan araçlara ceza kesilmeye devam ediliyor. Bu cezalardan nasibini alan bir minibüs şoförü ve vatandaşlar uygulama alanında tepkilerini dile getirdi.