Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Avcılara "Uygulamalı İlk yardım" eğitimi verildiği bildirildi.

Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Kazak, yaptığı açıklamada, "Eğitmen Serhan Karakaş'ın uygulamalı olarak verdiği eğitimde avcılar, av sırasında başlarına gelebilecek kazalarda, kanamalarda, kalp durması durumlarında, yılan veya zehirli hayvanların sokmalarında ilk yardım ve uygulamaları hakkında bilgi aldı. Eğitim uygulamalı olarak verildi. Avcılar kalp masajı, yaralı taşıma ve ilkyardım kurallarını öğrendiler" dedi.

Kaynak: İHA