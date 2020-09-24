Avcılar'da akıl almaz olay! 3. kattaki evinden demir korkulukların üstüne düştü

Avcılar'da bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü üçüncü kattaki dairesinden bahçedeki demir korkulukların üzerine düştü. Sesleri duyan komşuları itfaiye ve 112 ekiplerine haber verdi. İtfaiyenin demir korkulukları kesmesiyle adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar ise kameralara anbean kaydedildi.