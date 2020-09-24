Avcılar'da akıl almaz olay! 3. kattaki evinden demir korkulukların üstüne düştü
Avcılar Denizköşkler Filiz Sokakta yaşanan olayda Ali U. isminde bir kişi kaldığı üçüncü kattaki dairesinde dengesini kaybedip bahçe duvarının demir korkuluklarının üzerine düştü. Olayı fark eden komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri adamı korkuluklardan güçlükle ayırırken gelen 112 ekipleri ise yaptıkları ilk müdahalenin ardından adamı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Ali U.'nun hayatı tehlikesinin olduğu açıklanırken kurtarılma anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.
Hava durumu 24 - 25 - 26 Eylül 2020 Çoğu ilimizde sağanak yağışlar etkili olacak!
Sadakatsiz dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı!
Sen Çal Kapımı 12. bölüm fragmanı yayınlandı | İkili karşılıklı aşklarını itiraf ediyor!
Ateşle oynamak isteyen çocuklar kamyoneti cayır cayır yaktılar!