  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Avcılar'da akıl almaz olay! 3. kattaki evinden demir korkulukların üstüne düştü

Avcılar'da akıl almaz olay! 3. kattaki evinden demir korkulukların üstüne düştü

Avcılar'da bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü üçüncü kattaki dairesinden bahçedeki demir korkulukların üzerine düştü. Sesleri duyan komşuları itfaiye ve 112 ekiplerine haber verdi. İtfaiyenin demir korkulukları kesmesiyle adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar ise kameralara anbean kaydedildi.

 Avcılar Denizköşkler Filiz Sokakta yaşanan olayda Ali U. isminde bir kişi kaldığı üçüncü kattaki dairesinde dengesini kaybedip bahçe duvarının demir korkuluklarının üzerine düştü. Olayı fark eden komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri adamı korkuluklardan güçlükle ayırırken gelen 112 ekipleri ise yaptıkları ilk müdahalenin ardından adamı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Ali U.'nun hayatı tehlikesinin olduğu açıklanırken kurtarılma anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Hava durumu 24 - 25 - 26 Eylül 2020 Çoğu ilimizde sağanak yağışlar etkili olacak!Hava durumu 24 - 25 - 26 Eylül 2020 Çoğu ilimizde sağanak yağışlar etkili olacak!

Sadakatsiz dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı!Sadakatsiz dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı!

Sen Çal Kapımı 12. bölüm fragmanı yayınlandı | İkili karşılıklı aşklarını itiraf ediyor!Sen Çal Kapımı 12. bölüm fragmanı yayınlandı | İkili karşılıklı aşklarını itiraf ediyor!

Ateşle oynamak isteyen çocuklar kamyoneti cayır cayır yaktılar!Ateşle oynamak isteyen çocuklar kamyoneti cayır cayır yaktılar!

 

24 Eylül 2020 Perşembe 09:53
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Tokat'ta husumetli aileler arasında taş ve sopalı kavga!
Tokat'ta husumetli aileler arasında taş ve sopalı kavga!
Ağır kokular gelen evden 10 kamyon eşya çıktı!
Ağır kokular gelen evden 10 kamyon eşya çıktı!
Hava durumu 24 - 25 - 26 Eylül 2020 Çoğu ilimizde sağanak yağışlar etkili olacak!
Hava durumu 24 - 25 - 26 Eylül 2020 Çoğu ilimizde sağanak yağışlar etkili olacak!
Ateşle oynamak isteyen çocuklar kamyoneti cayır cayır yaktılar!
Ateşle oynamak isteyen çocuklar kamyoneti cayır cayır yaktılar!
Maske denetiminde kimlik isteyen polisle kavga ettiler!
Maske denetiminde kimlik isteyen polisle kavga ettiler!
Yılanların çiftleşme dansı çekeceklerdi! Ölümle burun buruna geldiler
Yılanların çiftleşme dansı çekeceklerdi! Ölümle burun buruna geldiler
Sevdikleri için her gün 500 metre yol yürüyen köylüler görenleri şaşırttı!
Sevdikleri için her gün 500 metre yol yürüyen köylüler görenleri şaşırttı!
İstanbul'da döner bıçaklı saldırı! Masa ve sandalyeler havalarda uçuştu
İstanbul'da döner bıçaklı saldırı! Masa ve sandalyeler havalarda uçuştu
Afyonkarahisar’da 3 bin 300 kişiye koronavirüs şoku!
Afyonkarahisar’da 3 bin 300 kişiye koronavirüs şoku!
Müge Anlı'dan Aleyna Çakır açıklaması: ''Bu konuyu bırakmak namussuzluk olur''
Müge Anlı'dan Aleyna Çakır açıklaması: ''Bu konuyu bırakmak namussuzluk olur''