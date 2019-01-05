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  3. Avcılar’da bir ortaokulda 14 yaşındaki öğrenci arkadaşını göğsünden bıçakladı

Avcılar’da bir ortaokulda 14 yaşındaki öğrenci arkadaşını göğsünden bıçakladı

IHAAW122538-ASA/04-01-2019 - Avcılar'da bir ortaokulda 14 yaşındaki öğrenci arkadaşını göğsünden bıçakladı.

Avcılar’da bir ortaokulda 14 yaşındaki öğrenci arkadaşını göğsünden bıçakladı

IHAAW122538-ASA/04-01-2019 - Avcılar'da bir ortaokulda 14 yaşındaki öğrenci arkadaşını göğsünden bıçakladı. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, bıçaklama olayına karışan öğrenci gözaltına alındı. 04.01.2019 12:25:38 TSI NNNN


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