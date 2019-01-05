Avcılar’da bir ortaokulda 14 yaşındaki öğrenci arkadaşını göğsünden bıçakladı
IHAAW122538-ASA/04-01-2019 - Avcılar'da bir ortaokulda 14 yaşındaki öğrenci arkadaşını göğsünden bıçakladı.
IHAAW122538-ASA/04-01-2019 - Avcılar'da bir ortaokulda 14 yaşındaki öğrenci arkadaşını göğsünden bıçakladı. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, bıçaklama olayına karışan öğrenci gözaltına alındı. 04.01.2019 12:25:38 TSI NNNN
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