Avcılar'da cinnet getiren adam dehşeti yaşattı! Evini yaktı ardından intihar etti!

Saat 22.00 sıralarında Avcılar Üner Sokak’ta meydana gelen olayda, iddiaya göre 5 katlı binanın 5. katında eşi ve bir çocuğuyla birlikte yaşayan Hasan Akay, henüz bilinmeyen nedenle cinnet getirip evini ateşe verdi. Bu sırada dumandan etkilenen eşi ve çocuğu yan taraftaki komşularının balkonundan içeriye geçerek hayatlarını kurtardı.

KAPIYI ÜSTÜNE KİLİTLEDİ

Evde tek kalan şahıs ise kapıyı üstüne kilitleyerek elindeki silahla canına kıydı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri dairede duman tahliyesi yaparak yangını büyümeden kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen kadın ve çocuğu yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde Hasan Akay, içeride ölü olarak bulundu.

"ALKOLLÜYDÜ, CİNNET GEÇİRDİ"

Olayı yaşandığı sokakta oturan Muhammet Gella, "Adam alkollüydü. Cinnet geçirdi. Karısı ve çocuğu yan komşuya geçti. Adam kapıyı kilitledi. Cinnet geçirdiği için kendi kafasına sıktı" şeklinde konuştu.

Yaşanan olayda hayatını kaybeden şahıs Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.