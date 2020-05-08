Avcılar’da geleneksel Ramazan etkinlikleri evlere taşındı

Avcılar Belediyesi geleneksel Ramazan etkinliklerini zengin içeriklerle evlere taşıyor.

Avcılar Belediyesi, geleneksel Ramazan eğlencelerini sosyal medyaya taşıyarak Avcılarlıları dolu dolu bir Ramazan Etkinlikleri Programı ile buluşturacak. Yeni tip korona virüsün Türkiye'de etkisini göstermesinin ardından sağlık ve temizlik alanlarında yoğun çalışmalar yürüten Avcılar Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinlikleri ile de vatandaşlara destek olmayı sürdürüyor.

Bu yıl yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayını evlerine geçirecek olan vatandaşlar için tasavvuf konserleri, halk oyunları, ud dinletisi, sema ve tiyatro gösterileri hazırlandı. Geçtiğimiz yıllarda büyük beğeni toplayan, Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi öğrenci ve öğretmenlerinin sahnelediği halk oyunları gösterileri bu yıl evlerde aynı coşkuyu yaşatmayı amaçlıyor. 8 - 23 Mayıs tarihleri arasında belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak etkinlikler, her gün saat 21.00'da izleyicilerle buluşacak.

"Ramazan atmosferinden mahrum bırakmak istemedik"

Konu ile ilgili açıklama yapan Avcılar Belediyesi Başkanı Av. Turan Hançerli, sosyal izolasyon sebebi ile bir araya gelemeyen vatandaşları, alışılmış Ramazan atmosferinden mahrum bırakmak istemediklerini belirtti. Hançerli, "Bu yıl Ramazan'ı komşularımızdan, sevdiklerimizden uzak bambaşka bir atmosferde idrak ediyoruz. Salgın sebebi ile evde kalmak zorunda olduğumuz bugünleri manevi birikimlerimizi artırmak için güzel bir fırsat olarak görelim. Bu sene siz etkinliklerimize gelemeyeceğiniz için etkinlikleri biz sizin evinize getirelim istedik. Ramazan ayının ruhuna uygun birbirinden güzel gösteriler hazırladık. En yakın zamanda yine meydanları dolduracağımızı umuyor, Ramazan ayının birlik, beraberlik, kardeşlik duygularımızı güçlendirmesini diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA