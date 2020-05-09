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  3. Avcılar'da intihar olayı! Emekli polis memuru silahla yaşamına son verdi

Avcılar'da intihar olayı! Emekli polis memuru silahla yaşamına son verdi

Avcılar'da emekli polis memuru silahla intihar ederek yaşamına son verdi. Ekipler yaptığı çalışmanın ardından emekli polisin cansız bedeni morga kaldırıldı. Üzerinden çıkan notta da ''Ben Bedrettin DURSUN emekli özel harekat polisiyim Devlet aileme destek çıksın psikolojik destek versin'' ifadelerinin olduğu öğrenildi.

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09 Mayıs 2020 Cumartesi 09:16

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