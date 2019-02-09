Avcılar’da kaza yapan motosiklet yandı, park halindeki 2 araç küle döndü

Avcılar'da bir ara sokakta başka bir araca çarparak kaza yapan motosiklet alev alev yandı. Yanan motosikletin alevleri 2 araca da sıçrayarak kullanılamaz hale getirdi. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Olay sabah 07.00 sıralarında Merkez Mahallesi Menekşe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiler göre yolda seyir halindeki motosiklet sürücüsü karşı yönden gelen bir binek araba ile kafa kafaya çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosiklet birkaç metre ileriye kendi kendine giderek yanmaya başladı. Yanan motosikletteki alevler park halindeki 2 araca da sıçradı. Çevredeki vatandaşlar olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Ekipler kısa sürede gelerek yanan motosikleti ve araçları söndürdü. Motosikletin kaza yaptığı aracın sürücüsünün kaçtığı öğrenilirken, yaralanan motosiklet sürücüsü ise olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Sabah seslere uyanan araç sahipleri yanan araçlarını görünce büyük şok yaşadı. Aracı yanan vatandaş ise yaşananları aktararak uyandığında aracının yandığını gördüğünü söyledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ederken polisin incelemesinden sonra olayın oluş biçiminin ortaya çıkacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA