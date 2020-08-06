Avcılar'da korkunç kaza! Kamyon paramparça oldu

Avcılar'da bir kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile ağaca çarpıp devrilen kamyon parçalanırken içindeki sürücü ve otomobil sürücüsü yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar ise kameralara anbean kaydedildi