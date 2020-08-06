Avcılar'da korkunç kaza! Kamyon paramparça oldu
Avcılar'da bir kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile ağaca çarpıp devrilen kamyon parçalanırken içindeki sürücü ve otomobil sürücüsü yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar ise kameralara anbean kaydedildi
Avcılar’da Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi üzerinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon, karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu bir ağaca savrulup parçalanan kamyonun sürücüsü ve otomobili kullanan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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