Avcılar'da korkunç olay, çöpten göbek bağı kesilmemiş halde bebek cesedi çıktı!

Avcılar'da meydan gelen olay, Gümüşpala Mahallesi'nde öğlen saatlerinde yaşandı. İddialara göre, kağıt toplayıcısı kadın, çöp konteyneri içinde hareketsiz yatan bir bebek görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bebeğin ölü olduğunu fark etti.

Bebeğin cesedi üzerinde yapılan incelemede yeni doğmuş olduğu göbek bağının üzerinde ve erkek bir bebek olduğu anlaşıldı. Çevrede geniş çalışma başlatan ekipler, bebeği çöp kutusuna atan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.