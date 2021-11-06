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Avcılar'da korkunç olay:15 gündür aranıyordu! Mesut Karataş'ın cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı bulundu

İstanbul Avcılar'daki bir binanın bodrum katında doğal gaz borusuna asılı şekilde bulunan erkek cesedinin 24 Ekim'den bu yana kayıp olan Mesut Karataş'a ait olduğu belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Karataş'ın kesin ölüm nedeni yapılan otopsi sonucu netlik kazanacak.

Avcılar'da korkunç olay:15 gündür aranıyordu! Mesut Karataş'ın cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı bulundu

Edinilen bilgilere göre 24 yaşındaki Mesut Karataş, 24 Ekim günü bakkala gittiğini ifade ederek evinden ayrıldı. Daha sonra kendisinden haber alınamayan Karataş'ın ailesi televizyon kanalına çıkarak yardım istemişti ancak gelen haber aileyi yasa boğdu.

BODRUM KATINDA BORUYA ASILI BULUNDU

Avcılar ilçesinde  Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi Yay sokaktaki bir inşaatın bodrum katına giren 2 kişi doğal gaz borusuna asılı şekilde bir erkek cesedi buldu. Bunun üzerine durumu 112'ye bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ölen kişinin Mesut Karataş olduğunu belirledi. Karataş'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cesedi,  Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Avcılar'da korkunç olay:15 gündür aranıyordu! Mesut Karataş'ın cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı bulundu

İNTİHAR MI ETTİ, ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Karataş'ın öldüğü haberini alan yakınları ise üzüntü yaşadı. Karataş'ın ölümüne ilişkin polis, soruşturma başlatırken intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor. 

Avcılar'da korkunç olay:15 gündür aranıyordu! Mesut Karataş'ın cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı bulundu

Avcılar'da korkunç olay:15 gündür aranıyordu! Mesut Karataş'ın cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı bulundu

Tayfun Altuntaş
Editör
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