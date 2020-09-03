Avcılar'da korkutan kaza! Tırın altına giren otomobil sürücüsü ölümden döndü

Avcılar'da aşırı hız yapan bir otomobil, sürücüsünün direksiyonunun hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki bir tırın altına girdi. O dehşet anları kameralara saniye saniye yansırken sürücü ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.