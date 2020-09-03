Avcılar'da korkutan kaza! Tırın altına giren otomobil sürücüsü ölümden döndü
Avcılar'da aşırı hız yapan bir otomobil, sürücüsünün direksiyonunun hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki bir tırın altına girdi. O dehşet anları kameralara saniye saniye yansırken sürücü ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
Avcılar Ispartakule Bulvarı'nda yaşanan kazada sürücüsünün hakimiyeti kaybeden otomobil hızını alamayarak yol kenarında park halinde bekleyen tırın altına girdi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koşarken o anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
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